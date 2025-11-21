Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Zástupci americké vlády dali podle listu Financial Times (FT) Zelenskému najevo, že Trumpovi lidé pracují na „agresivním“ harmonogramu pro dokončení návrhu a že jejich cílem je zakončit válku do konce roku.
Podle ukrajinských činitelů Američané očekávají, že Zelenskyj dohodu podepíše „před Dnem díkuvzdání“, který se slaví poslední čtvrtek v listopadu. Pak chtějí dohodu prezentovat v Moskvě a celý proces uzavřít začátkem prosince.
Podle FT je nicméně nepravděpodobné, že se tento harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, jež pro Kyjev znamenají nepřekročitelnou mez.
Pracují proto na protinávrzích, které představí americké straně. Také se očekává, že ukrajinská občanská společnost se postaví proti jakékoliv dohodě, jež se dá považovat za kapitulaci Ukrajiny nebo za příznivější pro Rusko. Jeho armáda invazi na Ukrajinu vede od 24. února 2022, kdy na sousední zemi zaútočila na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.
Kyjev čeká, že při jednání o míru budou ostatní respektovat jeho pozice
„Pečlivě studujeme všechny návrhy našich partnerů a očekáváme stejně korektní přístup k ukrajinské pozici,“ řekl v pátek šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov. Zástupci ukrajinské a americké strany nyní podle něj na návrhu pracují na technické úrovni.
Návrh, pro nějž chtějí Američané získat souhlas Ukrajiny, například předpokládá, že se země napadená Ruskem de facto vzdá Krymu, Luhanské a Doněcké oblasti a že Chersonská a Záporožská oblast budou rozděleny podle současné frontové linie.
Osmadvacetibodový plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země a přinutil by pro Ukrajinu snížit početní stav jejích ozbrojených sil. O omezeních pro ruskou armádu se návrh nezmiňuje.
Agentura AP poznamenala, že schválení návrhu by znamenalo vítězství pro Moskvu, jež vnímá NATO jako hrozbu.
„Je to nehoda o vzácných nerostech 2.0,“ podotkl nejmenovaný vysoce postavený ukrajinský činitel v narážce na dohodu, při jejímž vyjednávání ukrajinská strana rovněž byla pod tlakem Trumpovy administrativy a díky které USA získaly přístup ke strategickým surovinám na Ukrajině.
Nejmenovaný zdroj agentury Reuters řekl, že američtí činitelé budou v pátek o návrhu informovat velvyslance členských zemí Evropské unie v Kyjevě. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová ve čtvrtek řekla, že aby takzvaný mírový plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit i Evropa.
Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Umerov podle portálu Ukrajinska pravda odmítl, že by při své nedávné služebně cestě do Spojených států s novým americkým plánem souhlasil a zdůraznil, že ukrajinské vedení návrhy pečlivě zvažuje „v rámci neměnných principů“.
Například odstoupení území zakazuje ukrajinská ústava a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tuto možnost v minulosti opakovaně vyloučil.