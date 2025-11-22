Ukrajina nemá šanci zvítězit, míní Vance. Kritiky plánu označil za zkrachovalce

Návrh citovaný tiskem počítá s tím, že Ukrajina postoupí Rusku i ty části Doněcké a Luhanské oblasti, které ruská armáda dosud nedobyla. V případě Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko zčásti okupuje, má hranici tvořit současná frontová linie.
Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i možnému budoucímu rozšiřování aliance o další země. Návrh obsahuje i omezení velikosti ukrajinské armády na 600 tisíc vojáků.
Podle amerického viceprezidenta má návrh tři cíle a vlastnosti. Podle něj může zastavit zabíjení při zachování ukrajinské suverenity, mohl by být přijatelný pro Rusko a Ukrajinu a měl by maximálně zvýšit pravděpodobnost, že válka znovu nezačne.
Vance odmítl kritiky vůči plánu. Podle něj se jedná o nepochopení jeho rámce či o nesprávné vyhodnocení zásadních prvků reality na bojišti.
„Je tu smyšlená představa, že by vítězství bylo na dosah, kdybychom dávali více peněz, více zbraní nebo zaváděli více sankcí,“ uvedl Vance. Podle něj míru nedosáhnou „zkrachovalí diplomaté nebo politici žijící v říši snů“.
K přijetí plánu vyzval v pátek večer Ukrajinu i americký prezident Donald Trump. V Bílém domě řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musí dokument schválit, jinak budou Ukrajinci pokračovat v boji.
Trump také při jiné příležitosti v pátek řekl, že by chtěl vědět oficiální postoj Ukrajiny do příštího čtvrtka.