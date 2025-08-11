Anastasia Jemelianová se cítí rozpolceně. Miluje svou zemi a nechce dělat kompromisy sama se sebou. „Ale když vidím všechny ty mrtvé a vím, že moje matka teď žije v Nikopolu pod palbou a můj otec bojuje, chci, aby to všechno co nejdříve skončilo,“ řekla agentuře AP k možné výměně území za příměří.
Západní média uvádějí, že Putin chce za příměří celou Doněckou oblast. Trump prohlásil, že bude muset dojít k nějaké výměně, jeho viceprezident J. D. Vance uvedl, že žádná ze stran nebude zcela spokojená.
„Ukrajinci nedají svou zemi okupantovi,“ zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Někteří Ukrajinci ale možnost vzdát se části území připouštějí. Důchodce Ihor Usatenko by zvážil postoupení území „pod podmínkou kompenzace a případně i některých reparací“. „Nemusí to být kapitulace, ale bude to ztráta.“
„Vzdal bych se Doněcké oblasti výměnou za mír, pokud bychom měli bezpečnostní záruky, že Putin později znovu nezaútočí,“ řekl portálu The Times voják Andrij. „Zemřelo tolik lidí, zatímco synové tolika činitelů žijí v zahraničí.“
Svitlana Dobrynsková, jejíž syn zahynul v boji, jakékoliv územní ústupky odmítá. Je však pro zastavení bojů. Podle ní Ukrajina nemá prostředky, aby zahájila ofenzivu a okupované oblasti osvobodila. „Abychom zabránili umírání lidí, můžeme prostě zastavit vojenské operace, podepsat nějakou dohodu, ale nevzdávat se našich území,“ uvedla důchodkyně.
Průzkumy ukazují na podporu vyjednávání
Americká agentura Gallup uvádí, že na začátku července bylo pro co nejrychlejší ukončení války prostřednictvím vyjednávání 69 procent ukrajinských respondentů, zatímco 24 procent podporuje pokračování boje až do vítězství. V roce 2022, prvním roce války, byl poměr opačný: 22 ku 73 procentům.
Podle Gallupu má velká část ukrajinských respondentů negativní pohled na současné americké vedení (73 procent), což je výrazný pokles ve srovnání s rokem 2022, kdy mu vyjadřovalo přízeň 66 procent Ukrajinců. Někteří neskrývají své znechucení z Trumpa a jeho ochoty jednat s Putinem.
„Jako opustit své dítě“
„Současný lídr Ameriky je bezpáteřní tlučhuba,“ řekl stanici CNN nejmenovaný Ukrajinec. „To, co se teď děje, je nějaký druh hry, které nerozumíme. Zatímco o něčem jednají, lidé umírají. Pokud by mohli či chtěli udělat dohodu, už by to dávno udělali. Je to jen show, aby se společnost uklidnila.“
Řada Ukrajinců se na možnou dohodu bez účasti Ukrajiny dívá s podezřením. „Pokud je (Putin) ochoten pozastavit boje, je to proto, že válka nepřináší očekávané výsledky a on vidí levnější způsob, jak dosáhnout svého cíle,“ myslí si Oleksij, jenž je původem z Doněcku. „Ten cíl se nikdy nezměnil: zničení ukrajinského státu a ukrajinského národa. Zmrazený konflikt by pro Ukrajinu znamenal smrtící past.“
„Nerozumím tomu, jak je možné se dobrovolně vzdát území,“ uvádí Maryna, jež je též původem z Doněcku a nyní žije v Kyjevě. „Je to jako opustit své dítě a dát ho pachateli, který zabíjí, znásilňuje a ničí.“
Někteří Ukrajinci varují, že obyvatele Doněcké oblasti v případě výměny území čekají těžké časy. Maksym Čumak, bývalý učitel v Luhansku, který slouží v ukrajinské brigádě Ljubart, uvedl, že vojáci ze separatistických republik byli často ještě brutálnější v zacházení s civilisty a ukrajinskými válečnými zajatci než příslušníci ruských vojenských sil. Zná nejméně dva lidi z Luhansku, bývalého spolužáka a bývalého svého studenta, kteří byli zabiti v bojích za Rusko. „Nebudu lhát. Byl jsem rád, když jsem slyšel, že zemřeli.“
„Představte si, že váš domov, vaše rodné město a váš rodný region jsou ničeny, lidé jsou zabíjeni a pak je to všechno dáno pryč v důsledku nějaké dohody s agresorským národem,“ shrnuje své pocity z připravovaného summitu Čumak. „Jak byste se cítili?“