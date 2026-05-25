Ukrajina zaútočila na Belgorod a Jaroslavl. Úřady hlásí rozsáhlé výpadky proudu

Autor: ,
  6:55aktualizováno  6:55
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Energetická infrastruktura byla poškozena při útoku ukrajinské rakety v západoruské Belgorodské oblasti. U Jaroslavle v Jaroslavské oblasti byla při dronovém útoku zraněna žena. Informovaly o tom v noci na pondělí podle ruských agentur místní úřady.
Ukrajinský dron podle ruských úřadů zasáhl budovu v ruském Belgorodu. (5....

Ukrajinský dron podle ruských úřadů zasáhl budovu v ruském Belgorodu. (5. listopadu 2024) | foto: Reuters

Ukrajinský úder na ruské město Belgorod, které se nachází v blízkosti Ukrajiny....
Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....
Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....
Následky ostřelování ruského Belgorodu. Ruské úřady z útoku viní Ukrajinu. (11....
14 fotografií

Při údajně masivním útoku v Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou, byla poškozena energetická infrastruktura, oběti ale hlášeny nejsou. Útok mířil i na samotné město Belgorod. Přerušeny byly dodávky elektřiny a vody.

Útok ukrajinských dronů byl odražen poblíž Jaroslavle, informovala agentura TASS. Jedna žena utrpěla zranění od šrapnelu, uvedl gubernátor Michail Jevrajev na platformě Max.

„V noci na dnešek síly protivzdušné obrany a elektronického boje odrazily masivní útok ukrajinských dronů při jejich přiblížení k Jaroslavli. Žena utrpěla lehké zranění šrapnelem a odmítla hospitalizaci. Další oběti nejsou,“ uvedl gubernátor.

Útok dronů ukrajinských ozbrojených sil způsobil výpadek proudu v devíti okresech Chersonské oblasti, informovaly ráno okupační úřady regionu, který částečně ovládá Rusko. „Devět okresů je kvůli útoku ukrajinského dronu zcela bez proudu,“ uvedl na Maxu Moskvou dosazený gubernátor Vladimir Saldo. Energetici a záchranné složky jsou podle něj na místě a pracují na co nejrychlejším obnovení dodávek elektřiny.

Ukrajina v reakci na bombardování ruskou armádou, která v únoru 2022 zahájila invazi do sousední země, pravidelně útočí na cíle v Rusku. Kyjev uvádí, že se zaměřuje na vojenské a energetické objekty, aby omezil schopnost Moskvy financovat a vést válku.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.