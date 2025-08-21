Rusko útočilo na Lvov a Mukačevo. Střely zasáhly i americkou firmu a civilní oblasti

Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy zasáhl útok na západě země podnik významného amerického výrobce elektroniky. „Hlasitá noc ve Lvově. Nepřítel podnikl kombinovaný útok Šáhedy (drony) a raketami,“ uvedl na Telegramu Sadovyj. Tlaková vlna podle něj poškodila okna a střechy desítek budov v okolí.
V Mukačevu byly v důsledku útoku poničeny sklady, uvedly úřady podle serveru Ukrajinska pravda. Hořet začalo v jedné z firem ve městě, radnice pak vyzvala obyvatele, aby prozatím neotevírali okna a nezdržovali se zbytečně na ulici.
Ministr Sybiha na síti X ráno uvedl, že Rusko v noci použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely s plochou dráhou letu k útokům na civilní a energetickou infrastrukturu. „Jedna ze střel zasáhla velkého amerického výrobce elektroniky v našem nejzápadnějším regionu,“ napsal Sybiha s tím, že důsledkem byly škody a zranění. Upozornil, že to nebyl první útok na americké firmy působící na Ukrajině a připomněl mimo jiné poškození kyjevských kanceláří společnosti Boeing dříve v letošním roce.
„(Je to) bez vojenské logiky nebo nutnosti, jen teror proti lidem, firmám a normálnímu životu v naší zemi,“ poznamenal ministr s tím, že noční útok opět ukázal potřebu posilování ukrajinské protivzdušné obrany. Připomněl také význam snah směřujících k tomu, aby Rusko svou agresi ukončilo.
Ukrajina se ozbrojené ruské agresi brání od února 2022, ruské síly na ukrajinské území útočí drony a raketami prakticky každou noc. Podle informací médií ve čtvrtek v noci ruské síly zasáhly také Luck, kde ale podle úřadů nebyl nikdo zraněn.
Agentura Unian noční útok ráno označila za „masivní“, Rusové podle ní využili nejen drony nejrůznějších typů, ale také z letadel vypouštěné střely Kinžál a rakety Kalibr a Ch-101. Velký počet z nich přitom mířil na západní část Ukrajiny.
Kvůli ruskému útoku na západ Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky k případné ochraně polského vzdušného prostoru, uvedla ráno agentura Reuters. Polsko ve středu zaznamenalo pád dronu na svém území, podle vyjádření ministerstva obrany to byl ruský dron Šáhed bez výbušniny.