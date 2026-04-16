Rusko podniklo nejsmrtelnější útok na Ukrajinu v letošním roce, zabilo 17 lidí

  15:31
Ruský noční vzdušný útok na Ukrajinu připravil o život nejméně 17 lidí a desítky dalších zranil. Ruské údery zabily devět lidí v Oděse a po čtyřech v Kyjevě a Dnipru. Agentura Reuters ruský noční úder označila za dosud nejsmrtelnější v letošním roce. Rusko si nezaslouží uvolnění globální politiky ani zrušení sankcí, reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Válka na Ukrajině

Rusko za posledních 24 hodin útočilo na Ukrajinu 703 bezpilotními letouny a střelami, podniklo dvě vlny kombinovaných útoků, oznámilo ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana zneškodnila 636 dronů a 31 střel. Úřady ale na 26 místech evidují zásahy 12 střelami a 20 bezpilotními letouny, sdělilo letectvo. V jiných lokacích dopadly trosky sestřelených zbraní.

Záchranáři se připravují na vynesení těla obyvatele, který zemřel v bytovém domě zasaženém ruskými raketovými a dronovými útoky v Oděse. (16. dubna 2026)
Bytové domy zasažené ruským raketovým útokem v Dnipru na Ukrajině. (16. dubna 2026)
Hasiči pracují v Kyjevě na místě skladu recyklovatelných materiálů zasaženého ruským raketovým útokem. (16. dubna 2026)
Záchranáři evakuují obyvatele bytového domu zasaženého ruským dronem v Oděse na Ukrajině. (16. dubna 2026)
Rusko v noci provedlo rozsáhlý úder na Oděsu, sdělil mezitím šéf správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Útok podle něj připravil o život devět lidí, 23 zranil. Značné škody utrpěly obytné budovy i přístavní a kritická infrastruktura.

V Kyjevě noční ruský útok zabil čtyři lidi a dalších 48 zranil, sdělila Státní služba pro mimořádné situace. Podle starosty metropole Vitalije Klička je mezi mrtvými i dvanáctiletý chlapec, téměř tři desítky lidí zdravotníci hospitalizovali. V Podilské čtvrti nepřátelský dron letěl velmi nízko a doslova vletěl do osmnáctipatrové budovy, napsal Kličko na Telegramu.

Ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast připravily o život tři lidi, oznámil ráno náčelník správy regionu Oleksandr Hanža, podle něhož Rusové na oblast útočili drony, střelami i dělostřelecky. Činitel tehdy informoval o dvou obětech nočního útoku na Dnipro, později jejich počet zvýšil na tři a posléze na čtyři. Kromě toho zahynul jeden člověk v Nikopolském okrese, v tomto případě Hanža neupřesnil čas. Další lidé jsou zraněni.

Města Cherson, Mykolajiv a některé další obce v regionu se ocitly bez proudu, píše agentura Reuters. Ministerstvo energetiky uvádí, že částečným výpadkům v dodávkách proudu čelí devět ukrajinských oblastí.

Ukrajinské letectvo už během středečního večera informovalo o tom, že Rusko podniklo na zemi rozsáhlý vzdušný útok i během dne.

„Rusko sází na válku a reakce musí být přesně taková: musíme bránit životy všemi dostupnými prostředky a se stejnou plnou silou musíme vyvíjet tlak v zájmu míru,“ uvedl Zelenskyj.

Tlak na Rusko podle něj musí fungovat. Vyjádřil přitom vděk zahraničním partnerům, kteří v tomto směru s Ukrajinou spolupracují.

„Děkuji Německu, Norsku a Itálii, se kterými jsme už dosáhli nových dohod o podpoře naší protivzdušné obrany. Na dalších dodávkách spolupracujeme s Nizozemskem,“ napsal prezident. Uvedl také, že existují politické závazky od partnerů, které ještě nebyly realizovány.

Mrtvé civilisty hlásí také Rusové

Naopak ukrajinský dronový útok na Rusko podle úřadů v Krasnodarském kraji připravil o život dva lidi včetně dítěte v černomořském přístavním městě Tuapse. Úder zasáhl obytné domy a vyžádal si životy dvou dětí ve věku pěti a čtrnácti let, dva dospělí utrpěli zranění, uvedl nejprve gubernátor Veniamin Kondraťjev na Telegramu.

Později napsal, že podle aktualizovaných informací zahynula čtrnáctiletá dívka a mladá žena, sedm lidí utrpělo zranění. Trosky dronů podle něj působily škody i v Soči a zasáhly plavidlo v Novorossijsku.

Rehabilitační centrum pro lidi s mentálním postižením na východě Kyjeva dostalo elektrocentrálu ze sbírky české iniciativy Dárek pro Putina. (11. března 2026)
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO. (24. března 2026)
Doněcká oblast. Dostat se na pozici znamená překonat jarní blátivé cesty. (9. března 2026)
Z bytového domu ve Lvově stoupá kouř poté, co ho zasáhl ruský dron. (24. března 2026)
Místní činitel Sergej Bojko uvedl, že fragmenty dronů spadly na podniky v přístavu. Tuapse je významný jihoruský přístav, slouží jako exportní centrum ropných produktů a manipuluje se tam také s nákladem, jako je uhlí nebo hnojiva. Ve městě se nachází velká ropná rafinérie.

Ruská protivzdušná obrana během noci zachytila a zničila 207 ukrajinských dronů, uvedlo ministerstvo obrany v Moskvě.

K útokům na Ukrajinu ruský resort později uvedl, že rozsáhlý noční útok zasáhl místa, kde se vyrábějí střely s plochou dráhou letu či drony a také energetické cíle.

Podobná prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit. Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky a ostřelování obou stran.

Moskva i Kyjev popírají, že by útočily na civilisty, ale v konfliktu jich zahynuly přinejmenším tisíce. Ukrajinské úřady informují o zabitých či zraněných civilistech prakticky denně. Dohromady i s vojáky na obou stranách přišly o život kvůli Ruskem rozpoutané válce proti sousední Ukrajině podle různých odhadů statisíce lidí.

