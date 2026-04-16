Rusko podniklo nejsmrtelnější útok na Ukrajinu v letošním roce, zabilo 17 lidí

Rusko za posledních 24 hodin útočilo na Ukrajinu 703 bezpilotními letouny a střelami, podniklo dvě vlny kombinovaných útoků, oznámilo ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana zneškodnila 636 dronů a 31 střel. Úřady ale na 26 místech evidují zásahy 12 střelami a 20 bezpilotními letouny, sdělilo letectvo. V jiných lokacích dopadly trosky sestřelených zbraní.
Rusko v noci provedlo rozsáhlý úder na Oděsu, sdělil mezitím šéf správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Útok podle něj připravil o život devět lidí, 23 zranil. Značné škody utrpěly obytné budovy i přístavní a kritická infrastruktura.
V Kyjevě noční ruský útok zabil čtyři lidi a dalších 48 zranil, sdělila Státní služba pro mimořádné situace. Podle starosty metropole Vitalije Klička je mezi mrtvými i dvanáctiletý chlapec, téměř tři desítky lidí zdravotníci hospitalizovali. V Podilské čtvrti nepřátelský dron letěl velmi nízko a doslova vletěl do osmnáctipatrové budovy, napsal Kličko na Telegramu.
Ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast připravily o život tři lidi, oznámil ráno náčelník správy regionu Oleksandr Hanža, podle něhož Rusové na oblast útočili drony, střelami i dělostřelecky. Činitel tehdy informoval o dvou obětech nočního útoku na Dnipro, později jejich počet zvýšil na tři a posléze na čtyři. Kromě toho zahynul jeden člověk v Nikopolském okrese, v tomto případě Hanža neupřesnil čas. Další lidé jsou zraněni.
Města Cherson, Mykolajiv a některé další obce v regionu se ocitly bez proudu, píše agentura Reuters. Ministerstvo energetiky uvádí, že částečným výpadkům v dodávkách proudu čelí devět ukrajinských oblastí.
Ukrajinské letectvo už během středečního večera informovalo o tom, že Rusko podniklo na zemi rozsáhlý vzdušný útok i během dne.
„Rusko sází na válku a reakce musí být přesně taková: musíme bránit životy všemi dostupnými prostředky a se stejnou plnou silou musíme vyvíjet tlak v zájmu míru,“ uvedl Zelenskyj.
Tlak na Rusko podle něj musí fungovat. Vyjádřil přitom vděk zahraničním partnerům, kteří v tomto směru s Ukrajinou spolupracují.
„Děkuji Německu, Norsku a Itálii, se kterými jsme už dosáhli nových dohod o podpoře naší protivzdušné obrany. Na dalších dodávkách spolupracujeme s Nizozemskem,“ napsal prezident. Uvedl také, že existují politické závazky od partnerů, které ještě nebyly realizovány.
Mrtvé civilisty hlásí také Rusové
Naopak ukrajinský dronový útok na Rusko podle úřadů v Krasnodarském kraji připravil o život dva lidi včetně dítěte v černomořském přístavním městě Tuapse. Úder zasáhl obytné domy a vyžádal si životy dvou dětí ve věku pěti a čtrnácti let, dva dospělí utrpěli zranění, uvedl nejprve gubernátor Veniamin Kondraťjev na Telegramu.
Později napsal, že podle aktualizovaných informací zahynula čtrnáctiletá dívka a mladá žena, sedm lidí utrpělo zranění. Trosky dronů podle něj působily škody i v Soči a zasáhly plavidlo v Novorossijsku.
Místní činitel Sergej Bojko uvedl, že fragmenty dronů spadly na podniky v přístavu. Tuapse je významný jihoruský přístav, slouží jako exportní centrum ropných produktů a manipuluje se tam také s nákladem, jako je uhlí nebo hnojiva. Ve městě se nachází velká ropná rafinérie.
Ruská protivzdušná obrana během noci zachytila a zničila 207 ukrajinských dronů, uvedlo ministerstvo obrany v Moskvě.
K útokům na Ukrajinu ruský resort později uvedl, že rozsáhlý noční útok zasáhl místa, kde se vyrábějí střely s plochou dráhou letu či drony a také energetické cíle.
Podobná prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit. Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky a ostřelování obou stran.
Moskva i Kyjev popírají, že by útočily na civilisty, ale v konfliktu jich zahynuly přinejmenším tisíce. Ukrajinské úřady informují o zabitých či zraněných civilistech prakticky denně. Dohromady i s vojáky na obou stranách přišly o život kvůli Ruskem rozpoutané válce proti sousední Ukrajině podle různých odhadů statisíce lidí.