„Kirovohradská oblast byla v noci vystavena masivnímu útoku dronů. Nepřítel zasáhl infrastrukturní objekty,“ napsal na platformě Telegram šéf regionální správy Andrij Rajkovyč.
„V současné době je regionální centrum a 44 obcí částečně odpojeno od dodávky elektřiny,“ dodal s tím, že železniční společnost Ukrzaliznycja pozastavila v regionu dopravu ve dvou směrech. „Hlavní je, že lidé žijí,“ podotkl Rajkovyč.
Šéf společnosti Ukrzaliznycja Oleksandr Percovskyj v noci na středu uvedl, že Rusové opět provedli komplexní útok na železniční infrastrukturu. Konkrétní místa úderů nesdělil.
O den dříve agentuře Ukrinform řekl, že Rusko v červenci zahájilo vlnu masivních úderů proti ukrajinské železniční infrastruktuře, včetně uzlových stanic Rusko podle Percovského útočí na elektrické stanice, depa i nádraží s cílem zničit dopravní uzly.
Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby je cílem těchto úderů zkomplikovat přepravu cestujících i nákladu, narušit stabilitu v dopravě a vyvinout dodatečný tlak na lidi a ekonomiku. „Nejdůležitější je, že nejsou žádné oběti mezi cestujícími ani drážními pracovníky,“ uvedl podle stanice BBC.
Poslední ruský útok podle železniční společnosti zpozdil desítky spojů. „Některé vlaky jsou přesměrovávány a bylo už také nasazeno 20 záložních dieselových lokomotiv,“ uvedla Ukrzaliznycja.
Podle portálu Ukrajinska pravda vypukly po ruských dronových útocích požáry v průmyslových a infrastrukturních zařízeních v Poltavské a Kirovohradské oblasti.
Ukrajinské letectvo ráno uvedlo, že Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 172 drony a dvěma střelami. Protivzdušná obrana zlikvidovala 136 nepřátelských bezpilotních letounů, uvedly vzdušné síly a dodaly, že ale také evidují zásahy obou střel a 36 dronů dronů na 13 blíže neupřesněných místech.
Boje u záporožské elektrárny
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila v noci osm ukrajinských dronů. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených strojích. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.
Ruská státní agentura RIA Novosti ráno uvedla, že požár – jenž vypukl v oblasti skladů s palivem v Záporožské jaderné elektrárně po ukrajinském útoku – byl uhašen.
Podle mluvčí ruské okupační správy elektrárny Jevgenije Jašinové se oheň nerozšířil do skladovacích nádrží. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v úterý uvedla, že její tým umístěný v elektrárně slyšel ostřelování v blízkosti elektrárny a pozoroval stoupající kouř ze tří blízkých lokalit.
Záporožská jaderná elektrárna, která je považovaná za největší v Evropě, se nachází v ukrajinském Enerhodaru, jenž leží u frontové linie. Rusko se elektrárny zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo celoplošnou invazi. Ukrajinští činitelé tehdy upozorňovali, že ruská vojska elektrárnu ostřelovala a v areálu vypukl požár. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z ostřelování zařízení.