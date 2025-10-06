Ukrajinci ostřelovali Belgorodskou oblast, útoky připravily tisíce lidí o elektřinu

  8:19aktualizováno  8:19
Ukrajina v noci na pondělí ostřelovala ruskou Belgorodskou oblast. Útoky poškodily infrastrukturu a připravily o elektřinu tisíce lidí. Informoval o tom tamní gubernátor, kterého citovala agentura Reuters. Rusko v pondělí také oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci zničila 251 ukrajinských dronů, většinu z nich nad jihozápadem země a 61 nad vodami Černého moře.

ilustrační snímek | foto: AZ BCAP

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo tyto údaje na internetu, ale neposkytlo žádné informace o možných škodách. Ministerstvo uvádí pouze počet zničených dronů, nikoli počet dronů vypuštěných Ukrajinou.

Ukrajinské zpravodajské kanály na Telegramu uvedly, že při jednom z útoků byl zasažen ropný sklad ve Feodosiji na pobřeží Černého moře na Ruskem okupovaném Krymu. Ve skladu explodovala nádrž na palivo a vypukl velký požár, informoval server RBK-Ukrajina.

V Belgorodu se už v noci podařilo obnovit dodávky elektřiny pro téměř 34 000 odběratelů, ale asi 5 400 lidí v 24 obcích zůstává bez elektřiny, uvedl gubernátor Vjačeslav Gladkov na telegramu.

Belgorod a další regiony sousedící s Ukrajinou čelí neustálému přeshraničnímu ostřelování a útokům dronů, jak se válka, kterou Moskva rozpoutala proti Kyjevu v roce 2022, rozšířila také na ruské území, narušila civilní život a poškodila kritickou infrastrukturu.

Ukrajina se k útoku zatím nevyjádřila. Obě strany tvrdí, že jejich útoky na území druhé strany mají za cíl zničit infrastrukturu klíčovou pro celkové válečné úsilí nepřítele.

