Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo tyto údaje na internetu, ale neposkytlo žádné informace o možných škodách. Ministerstvo uvádí pouze počet zničených dronů, nikoli počet dronů vypuštěných Ukrajinou.
Ukrajinské zpravodajské kanály na Telegramu uvedly, že při jednom z útoků byl zasažen ropný sklad ve Feodosiji na pobřeží Černého moře na Ruskem okupovaném Krymu. Ve skladu explodovala nádrž na palivo a vypukl velký požár, informoval server RBK-Ukrajina.
V Belgorodu se už v noci podařilo obnovit dodávky elektřiny pro téměř 34 000 odběratelů, ale asi 5 400 lidí v 24 obcích zůstává bez elektřiny, uvedl gubernátor Vjačeslav Gladkov na telegramu.
Belgorod a další regiony sousedící s Ukrajinou čelí neustálému přeshraničnímu ostřelování a útokům dronů, jak se válka, kterou Moskva rozpoutala proti Kyjevu v roce 2022, rozšířila také na ruské území, narušila civilní život a poškodila kritickou infrastrukturu.
Ukrajina se k útoku zatím nevyjádřila. Obě strany tvrdí, že jejich útoky na území druhé strany mají za cíl zničit infrastrukturu klíčovou pro celkové válečné úsilí nepřítele.