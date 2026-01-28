Rusové zasáhli v Charkovské oblasti vlak, pět mrtvých. Terorismus, zuří Zelenskyj

Ruský dronový útok zasáhl v úterý večer osobní vlak v ukrajinské Charkovské oblasti a zabil pět lidí. Uvedla to regionální prokuratura. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj úder na civilní vlak označil za teroristický čin. Dva lidé pak ve středu zahynuli a čtyři další utrpěli zranění při ruském úderu na předměstí Kyjeva.

„Noční úder zasáhl lokalitu Bilogorodka na jihovýchodním předměstí metropole, upřesnil šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Mykola Kalašnyk. O den dříve si ruské útoky na různých místech místech Ukrajiny, včetně útoku na osobní vlak, vyžádaly celkem 12 mrtvých.

Ruský dronový útok zasáhl osobní vlak v ukrajinské Charkovské oblasti a zabil pět lidí. (27. ledna 2026)
Státní zástupce pro válečné zločiny a policista pracují vedle osobního vlaku zasaženého ruskými drony v Charkovské oblasti na Ukrajině. (27. ledna 2026)
„Podle předběžných informací nepřítel na vlakovou soupravu zaútočil třemi bezpilotními letouny typu Šáhed. Zásahy jsou před lokomotivou a v osobním vagonu, kde vypukl požár,“ řekl k úternímu útoku ukrajinský vicepremiér a ministr pro regionální rozvoj Oleksij Kuleba.

Šlo podle něj o spoj mezi městy Barvinkove, které se nachází v Charkovské oblasti, a západoukrajinskými městy Lvov a Čop. Ve vlaku bylo podle Kuleby 291 cestujících. V informacích o počtu cestujících ve vlaku se ukrajinští činitelé ale zatím rozcházejí.

Charkovská oblastní prokuratura uvedla, že ve vlakové soupravě bylo přes 155 cestujících a že šlo o spoj na trase Čop–Charkov–Barvinkove. Rusové podle ní útočili na vlak poblíž obce Jazykove. „Dosud byly nalezeny fragmenty pěti těl. Identifikace zemřelých bude možná až po provedení testů DNA,“ uvedla později prokuratura.

„Útok na osobní vlak je přímým aktem ruského teroru proti civilnímu obyvatelstvu. Žádný vojenský cíl,“ prohlásil Kuleba. Podobně se vyjádřil ukrajinský prezident. „V jakékoliv zemi by byl útok dronem na civilní vlak vnímán stejně – čistě jako teroristický čin,“ vzkázal Zelenskyj.

„Neexistuje a nemůže existovat žádné vojenské ospravedlnění pro zabíjení civilistů v železničním vagonu,“ doplnil prezident. Podle něho bylo ve vlaku na 200 lidí, z nichž 18 se nacházelo ve voze zasaženém dronem.

Ukrajina se už čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Moskva dlouhodobě tvrdí, že ruští vojáci neútočí na civilisty, přestože ukrajinské úřady v podstatě denně informují o civilních obětech ruských útoků.

Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) v lednu uvedla, že ruská invaze si vyžádala životy zhruba 15 tisíc civilistů včetně stovek dětí, dalších 40 600 lidí včetně nezletilých utrpělo zranění. Loni bylo kvůli bojům na Ukrajině zabito přes 2500 civilistů, což je více než v předešlých letech s výjimkou roku 2022, kdy Rusko invazi zahájilo.

