Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Zemřely při ní statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.
Po ruských dronových i raketových útocích zůstávají mrtví i zranění i v místech vzdálených od fronty. Obrovské jsou škody na ukrajinské infrastruktuře a v uplynulých týdnech, kdy východní Evropu sevřely tuhé mrazy, ruská armáda pravidelně cílila na ukrajinské energetické a teplárenské objekty.
Diplomatické snahy o ukončení ruské zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměny válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.
Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.
Ukrajina podniká na ruském území odvetné útoky, při kterých se soustředí na ropnou nebo energetickou soustavu sousední země. I při těchto útocích někdy umírají lidé, v porovnání s oběťmi na Ukrajině je jich ale nesrovnatelně méně.
Připomínkové akce k výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu jsou plánovány v Česku a dalších evropských zemích, třeba v Polsku a Německu. V sídle NATO se ceremonie zúčastní generální tajemník Aliance Mark Rutte.