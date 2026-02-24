Ukrajina si připomíná čtvrté výročí ruské invaze

  9:46
Ukrajina a její spojenci si v úterý připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou ruská armáda rozpoutala v rozporu s mezinárodním právem na rozkaz šéfa Kremlu Vladmira Putina. Do Kyjeva přijeli na vzpomínkové akce také předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Obyvatelé ukrajinské Irpině si připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou rozpoutalo Rusko. (24. února 2026) | foto: Reuters

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Zemřely při ní statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.

Po ruských dronových i raketových útocích zůstávají mrtví i zranění i v místech vzdálených od fronty. Obrovské jsou škody na ukrajinské infrastruktuře a v uplynulých týdnech, kdy východní Evropu sevřely tuhé mrazy, ruská armáda pravidelně cílila na ukrajinské energetické a teplárenské objekty.

Obyvatelé ukrajinské Irpině si připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou rozpoutalo Rusko. (24. února 2026)
Lidé v Irpini si připomínají čtvrté výročí ruské invaze na Ukrajinu. (24. února 2026)
Ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha (vlevo) a velvyslankyně EU na Ukrajině Katarina Mathernova vítají Ursulu von der Leyenovou, předsedkyni Evropské komise (vpravo), po jejím příjezdu na vlakové nádraží do Kyjeva v rámci příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. (24. února 2026)
Lidé v Irpini si připomínají čtvrté výročí ruské invaze na Ukrajinu. (24. února 2026)
Diplomatické snahy o ukončení ruské zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměny válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.

Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.

Ukrajina podniká na ruském území odvetné útoky, při kterých se soustředí na ropnou nebo energetickou soustavu sousední země. I při těchto útocích někdy umírají lidé, v porovnání s oběťmi na Ukrajině je jich ale nesrovnatelně méně.

Připomínkové akce k výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu jsou plánovány v Česku a dalších evropských zemích, třeba v Polsku a Německu. V sídle NATO se ceremonie zúčastní generální tajemník Aliance Mark Rutte.

Válka na Ukrajině

