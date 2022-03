Nejdřív ji Rusové zastřelili manžela, pak opakovaně znásilnili. Vedle plakal její čtyřletý syn

„Moc tomu nerozumí,“ říká o svém čtyřletém synovi žena, která si nepřála uvést své pravé jméno a vystupuje jako Natalja. Před třemi týdny utekla do západoukrajinského Ternopilu z vesnice nedalko Kyjeva. „Dětem na hřišti říká, že jsme odešli, protože začala válka a přišli k nám bandité. Říká, že jeho otec zůstal doma. Neví, že je po smrti,“ líčí pro list The Times.

Třiatřicetiletá žena nyní našla odvahu k vyprávění příběhu o tom, jak se jejich život obrátil vzhůru nohama poté, co do jejich domu vtrhli 9. března ruští vojáci, okradli je, zastřelili jejího manžela a ji opakovaně znásilnili.

Ukrajinské ženy od vypuknutí invaze čelí podle lidskoprávních organizací systematickému sexuálnímu násilí ze strany Rusů.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba již slíbil, že bude pro oběti těchto válečných zločinů vymáhat spravedlnost u Mezinárodního trestního tribunálu. Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktovová v minulém týdnu oznámila, že zahájila první oficiální vyšetřování znásilnění ženy Rusy, kteří zabili jejího muže. Tou ženou byla právě Natalja.

„Rusové tvrdili, že nám nic nehrozí“

Se synem a pětatřicetiletým manželem Andrejem žila u obce Ševčenkove nedaleko města Brovary. Právě to se stalo jedním z prvních bojišť, přes které se Rusové snažili postoupit k ukrajinské metropoli.

Když se pár 8. března dozvěděl, že do vesnice vstoupili okupanti, vyvěsil na bránu svého pozemku bílou vlajku. „Chtěli jsme jim ukázat, že je tu jen rodina a nechceme nic zlého,“ uvedla Natalja. Příštího rána ale zaslechli zvuk prolomení vrat a výstřel – ruští vojáci zabili jejich psa.

„Řekli nám, že nevěděli, že jsou tu lidé, že nám nechtějí nic udělat,“ vypráví s tím, že vojáci se okamžitě dali do hledání benzínu. „Jejich velitel se představil jako Michail Romanov. Zdálo se, že má upito. Požádala jsem je, aby odešli, protože děsí mého čtyřletého syna,“ konstatovala Natalja.

Vojáci poté, co rodině zdemolovali auto, odešli. Ta ale po setmění uslyšela u vrat další hluk. Andrej šel proto zkontrolovat, co se děje.

„Slyšela jsem výstřel a pak zvuk kroků v domě. Byl to Romanov, jenž se vrátil s ještě jedním mužem v černé uniformě. Křičela jsem, kde je můj muž, a pak jsem ho uviděla na zemi u vrat. Dali mi zbraň k hlavě a řekli, že ho zabili, protože je nacista,“ popsala průběh událostí Natalja.

Jeden z útočníků je zřejmě po smrti

Její syn byl v tu chvíli v kotelně, ve které se rodina ukrývala před ostřelováním. Stihla na něj zavolat, aby za žádnou cenu nevycházel. „Řekli mi: ,Radši drž hubu, nebo zabijeme tvé dítě a ukážeme mu matčin mozek na zdech.’ Bylo jim jedno, že syn hlasitě pláče,“ řekla listu.

Oba muži ji poté znásilnili, zatímco na ni neustále mířili zbraní. Pak sice odešli ven, o dvacet minut později se ale vrátili a znásilnili ji znovu.

„Když se vrátili potřetí, byli už tak opilí, že sotva stáli. Když oba usnuli, vplížila jsem se za synem a řekla mu, že musíme utéct, jinak nás zastřelí,“ říká Natalja, která s dítětem proběhla kolem těla manžela a zamířila přes pole k sousedům. Další den dorazila do Brovarů k manželovým rodičům.

Ti ji následně posadili na vlak do Ternopilu, kam se již evakuovala manželova sestra s dětmi. Právě ona Natalju přiměla k oznámení znásilnění na policii. „Chápu, že řada lidí se rozhodla mlčet, protože se bojí. Spousta lidí nevěří, že se tu takové věci dějí,“ podotkla Natalja.

Na policii identifikovala Romanova prostřednictvím jeho profilů na sociálních sítích. Dozvěděla se rovněž, že už čelí několika dalším obviněním. Identitu druhého násilníka dosud nezná.

Policie Natalju v minulém týdnu informovala, že muže, o kterém předpokládá, že je Romanov, ukrajinští vojáci u Brovarů zastřelili. „Stále si ale nejsem jistá, jestli je to pravda,“ říká. Co bude dělat dál, netuší. „Nevím, co se stalo s tělem mého muže, vesnice je pořád okupovaná. I pokud ji osvobodí, nevím, jestli se tam ještě vrátím. Nevím, jak s tím vším budu žít. Můj muž ten dům postavil pro nás. Nikdy ho neprodám,“ uzavřela Natalja.

Ukrajinská poslankyně Maria Mezencevová v neděli stanici SKY News řekla, že příběhů, jako je ten Nataljin, je mnohem více.

„Očekáváme, že další se dostanou na světlo, jakmile budou oběti připraveny promluvit,“ uvedla. Na sexuální násilí upozornila v březnu také ukrajinská poslankyně Lesi Vasylenková. „Máme zprávy o skupinovém znásilňování žen. Mnohé z nich vojáci po zločinu zastřelili,“ uvedla.