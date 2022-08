Kudy pojedou inspektoři do Záporožské elektrárny? Ne přes Kyjev, varuje Rusko

Inspekční cesta delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) do Záporožské jaderné elektrárny nesmí vést přes Kyjev, členy mise by totiž tato trasa vystavila nebezpečí při přechodu frontové linie. V úterý to uvedl přední ruský diplomat Igor Višněveckij. Od elektrárny je hlášeno ostřelování, z něhož se vzájemně obviňují Ukrajina i Rusko. MAAE varovala před možnou katastrofou.