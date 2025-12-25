„Nechť zhyne.“ Zelenskyj řekl ve vánočním poselství, co si Ukrajinci nejvíc přejí

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Od pradávna Ukrajinci věřili, že na Štědrý den se nebesa otevírají. A pokud jim sdělíte svůj sen, jistě se splní. Dnes máme všichni jeden sen,“ řekl ve vánočním poselství ukrajinský prezident. „‚Nechť zhyne,’ říká si každý sám pro sebe,“ upřesnil, jaké to ukrajinské přání je.
Aniž by přímo řekl jeho jméno, Zelenskyj pravděpodobně narážel na šéfa Kremlu. „Ale když se obracíme k Bohu, samozřejmě žádáme o něco většího,“ dodal Zelenskyj.
„Žádáme o mír pro Ukrajinu. Bojujeme za něj. A modlíme se za něj. A zasloužíme si jej,“ pokračovala ukrajinská hlava státu. Ukrajinci si podle něj též přejí, aby každá rodina žila v harmonii a každé dítě se radovalo z dárků, úsměvů a mělo víru v dobro a zázraky. „Aby zvítězil mír. Abychom tu byli my. A aby tu byla Ukrajina.“
„Jsme šťastní, když slyšíme vánoční hudbu. Ale jsme ještě šťastnější, když neslyšíme hudbu zla. Když neslyšíme drony a rakety lítajícími nad našimi hlavami“ řekl Zelenskyj a připomněl, že Rusové v předvečer Štědrého dne, 23. prosince, podnikli další masivní ostřelování Ukrajiny.
„Takto útočí bezbožní. Takto jednají ti, kteří nemají absolutně nic společného s křesťanstvím ani s čímkoli lidským,“ zdůraznil Zelenskyj. Moskva se ráda pyšní tím, že údajně chrání tradiční křesťanské hodnoty, čímž i odůvodňuje svou agresi vůči sousednímu státu.
Ukrajina v roce 2023 přijala zákon, který oslavy Vánoc posunul na 25. prosinec. Učinila tak v rámci širší snahy se zbavit vlivu ruské pravoslavné církve a jejích kulturních tradic, které Vánoce slaví 7. ledna. Někteří Ukrajinci se nicméně stále drží starých zvyků.