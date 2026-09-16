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VIDEO: Ukrajinská babička zneškodnila ruský dron holýma rukama

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  11:08aktualizováno  11:08
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Ukrajinská seniorka se postarala o neobvyklé záběry, které se začaly šířit na sociálních sítích. Žena přistoupila k ruskému FPV dronu ležícímu na zemi, sundala z něj cívku s optickým vláknem a odhodila ji do křoví. Nakonec vzala do rukou i samotný dron a odnesla ho pryč.

Video zaujalo mimo jiné bývalého náměstka ukrajinského ministra vnitra Antona Geraščenka. „Tato ukrajinská babička sebrala ruský dron, který čekal na svůj cíl, a sundala z něj svazek optického vlákna, čímž ho vyřadila z provozu. Jsem beze slov. Je úžasná. Bůh jí žehnej,“ reagoval na záběry.

Odvaha seniorky sklidila na sociálních sítích obdiv i pobavené reakce. Někteří uživatelé dokonce psali, že by se video mělo promítat během výcviku NATO jako ukázka rychlého způsobu vyřazení nepřátelské techniky.

Manipulace s nalezenými drony je však mimořádně nebezpečná. Bezpilotní prostředek může stále nést výbušninu a pouhým pohledem nelze spolehlivě určit, zda je bezpečný. Ukrajinské úřady proto obyvatele opakovaně varují, aby se nalezených dronů ani jejich trosek nedotýkali.

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