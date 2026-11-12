Ukrajina se opět potýká s omezením systému Starshield, oznámil Zelenskyj

„Naše jednotky bohužel už několik dní zaznamenávají zásadní narušování provozu Starshieldu nad územím Ukrajiny podél celé frontové linie a nad dočasně okupovaným územím Ukrajiny,“ uvedl Zelenskyj.
Doplnil, že na systém Starshield jsou podle ukrajinských zjištění uvalena omezení, kdy systém přestává fungovat pro zařízení pohybující se rychlostí vyšší než 161 kilometrů za hodinu.
Ukrajinská armáda podle něj při vyšetření problému zjistila, že se nejedná o náhodné chyby, ale o systematické omezování. To vede k tomu, že ukrajinské protivzdušné systémy nezvládají včas zachytávat některé ruské drony s proudovým pohonem, protože nemohou dosáhnout dostatečné rychlosti, dodal Zelenskyj.
Kyjev měl problémy se systémy Starlink a Starshield už v říjnu. Musk tehdy tvrdil, že Kyjev porušil podmínky používání systému Starlink. Americký prezident Donald Trump v nedělním rozhovoru se stanicí CBS News prohlásil, že neví, kdo přístup do systému omezil, ale že on to nebyl. „Vím ale, že když jsem se o tom dozvěděl, obnovilo se to,“ řekl.