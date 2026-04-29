Ukrajina sestřelila rekordní počet ruských dronů, dosah svých výrazně zvýšila

  11:24
Ukrajinská protivzdušná obrana v březnu sestřelila více než 33 000 ruských dronů různých typů. To je nejvíce za měsíc od chvíle, kdy Moskva invazi do sousední země před více než čtyřmi lety zahájila, uvedl ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.
Ropná rafinerie v ruském Tuapse hoří po útoku dronem. (28. dubna 2026)
Ukrajina vyvinula dronovou technologii, která se stala zásadní při odrážení útoků větší ruské armády a vzbudila zájem po celém světě. O zahrnutí stíhacích dronů do své protivzdušné obrany usilují například země Perského zálivu zasažené válkou USA a Izraele s Íránem.

Kyjev se snaží navýšit zásoby stíhacích dronů k odrážení ruských vzdušných útoků a armáda v letectvu zřídila nové velení s cílem tyto schopnosti země umocnit, uvedl v pondělí Fedorov.

V úterý ministerstvo obrany oznámilo, že dosah úderů v hloubi území Ruska, které je Ukrajina schopna podniknout, se od začátku ruské invaze v roce 2022 více než zdvojnásobil.

Ukrajinské síly byly v té době schopny zasáhnout cíle ve vzdálenosti asi 630 kilometrů. Podle ministerstva nyní podnikají údery ve vzdálenosti až 1750 kilometrů za nepřátelskou linií.

