Zelenskyj se podle svých slov na Ukrajině vedle Fica setká s předsedou Evropské rady Antóniem Costou, a potvrdil, že v plánu jsou jednání o problematice energetiky.
Náměstek ukrajinského ministra energetiky Roman Andarak pak řekl, že Zelenskyj bude s Ficem pravděpodobně jednat o postupném ukončování dodávek ruské ropy. Ukrajina podle něj může Slovensku nabídnout jiná řešení a že existuje infrastruktura pro přepravu paliv také z jiných směrů než z Ruska.
Schůzka obou politiků je první od předloňského jmenování Fica do čela jeho už čtvrté vlády. V Užhorodu, jenž leží u ukrajinsko-slovenské hranice, Fica čeká také jednání s ukrajinskou premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Součástí slovenské delegace budou ministr zahraničí Juraj Blanár a ministryně hospodářství Denisa Saková.
Slovenský premiér během úterního setkání s ruským diktátorem Vladimirem Putinem v Číně dal najevo, že při schůzce se Zelenským chce protestovat proti ukrajinským útokům na ropnou infrastrukturu. Tyto útoky na ruském území v srpnu opakovaně vedly k přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska. Fico Putinovi také řekl, že Slovensko má zájem o „standardizaci“ vztahů mezi oběma zeměmi a o spolupráci s Ruskem, včetně oblasti energetiky a dodávek ruské ropy a plynu.
Napjaté vztahy až s návratem Fica k moci
Předseda slovenské vlády ve vlasti dlouhodobě čelí kritice opozice i části médií za to, že v souvislosti s válkou na Ukrajině opakuje ruskou propagandu a narušuje jednotu Evropské unie.
Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Slovensko za předchozích dvou vlád poskytovalo Ukrajině vojenskou i humanitární pomoc. Kyjevu předalo různou vojenskou techniku včetně vyřazených stíhaček MiG-29 sovětské konstrukce, dále systém protivzdušné obrany S-300, bojová vozidla pěchoty, zařízení na zneškodňování min či vojenské vrtulníky, v rámci komerčního kontraktu i samohybné houfnice Zuzana 2. Přijalo také desítky tisíc ukrajinských uprchlíků.
Čtvrtá Ficova vláda, která se k moci dostala po předčasných parlamentních volbách ze září 2023, však postoj vůči Ukrajině radikálně změnila. Kritizuje protiruské sankce a vojenskou podporu napadené země. Ficova vláda po nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Umožnila však pokračování komerčních kontraktů a humanitární pomoc.
Nynější vládní představitelé Slovenska, podobně jako jejich maďarští kolegové, v době pokračující ruské agrese na Ukrajině nepřerušili na rozdíl od jiných zemí EU schůzky s ruskými politiky. Fico se několikrát sešel s Putinem.
Loni v lednu Fico řekl, že Ukrajina není suverénním státem. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích prohlásil, že je Putin falešně démonizován. „Co (Ukrajinci) čekají? Že Rusové odejdou z Donbasu a Luhanska, anebo že odejdou z Krymu? Vždyť je to nereálné,“ řekl Fico, jehož slova vyvolala ostrou reakci nejen Kyjeva, ale i slovenské opozice.
Při jednáních s Ukrajinci ovšem Fico, často obviňovaný z opakování ruské propagandy, volil někdy i jinou rétoriku. Například po schůzce s tehdejším ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem loni v dubnu řekl, že pokračující ruská agrese proti Ukrajině nebyla vyprovokovaná, a dodal, že podporuje územní celistvost země včetně Krymského poloostrova a Donbasu. Válka představuje podle Ficových slov porušení mezinárodního práva. V únoru ale slovenský premiér poznamenal, že válka začala už v roce 2014 „řáděním ukrajinských neonacistů“.
Fico několikrát zopakoval, že je zásadně proti členství Ukrajiny v NATO. „Vláda, kterou vedu, nikdy nepodpoří členství Ukrajiny v NATO, protože by to vedlo jen a jen ke třetí světové válce,“ prohlásil například. Letos na konferenci konzervativců CPAC ve Washingtonu řekl, že Rusko mělo k invazi vážné bezpečnostní důvody, protože Západ Moskvu dlouho klamal v otázce rozšiřování NATO. „Dokud válka trvá, nemohou se konat demokratické volby. Těch se Zelenskyj zvlášť obává... V době války se těžko zjišťuje, kde skončila velká část peněz a zbraní,“ řekl také.
Letos také Fico Ukrajinu kritizoval za to, že neprodloužila dohodu s Ruskem o tranzitu ruského plynu přes své území na Slovensko a dále do západní Evropy. Plyn přes Ukrajinu na Slovensko přestal proudit na začátku letošního roku po vypršení platnosti příslušné smlouvy o jeho přepravě mezi ruským Gazpromem a ukrajinským Naftohazem. Rusko pak začalo dodávat plyn na Slovensko přes Turecko a další země, kapacita této přepravní trasy je ovšem omezená.
Fico pak kritizoval zejména Zelenského a pohrozil Kyjevu odvetnými opatřeními, a to zastavením dodávek elektřiny na Ukrajinu, omezením pomoci pro ukrajinské uprchlíky a vetováním finanční pomoc EU Ukrajině. „Náš nepřítel je Zelenskyj. Zelenskyj způsobil problémy, které máme. Já ho nemám rád, neboť škodí Slovensku,“ řekl Fico.
„Zdá se, že Putin dal Ficovi příkaz otevřít druhou energetickou frontu proti Ukrajině na úkor zájmů slovenského lidu. Ficovy hrozby, že v zimě odřízne Ukrajinu od nouzových dodávek elektřiny, zatímco Rusko zaútočí na naše elektrárny a energetickou síť, lze vysvětlit jedině takto,“ reagoval na to Zelenskyj. „Bylo očividnou chybou Fica, když věřil, že jeho temné plány s Moskvou budou fungovat donekonečna,“ uvedl také Zelenskyj, podle něhož Ukrajina nabízela Slovensku pomoc pro období adaptace na zastavení tranzitu plynu z Ruska, ale „Fico ji arogantně odmítl“.
Letos v květnu také Fico kritizoval Zelenského za výrok, že Ukrajina nemůže zajistit bezpečnost politiků na oslavách osmdesátého výročí porážky nacistického Německa a konce druhé světové války v Moskvě. Fico v té době navštívil Rusko, vojenské přehlídky na moskevském Rudém náměstí se však podle svých slov nezúčastnil.
Další vážné spory mezi Slovenskem a Maďarskem na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé se objevily minulý měsíc po dronových útocích Ukrajiny na ropovod Družba, po kterých byly na čas zastaveny dodávky ropy na Slovensko a do Maďarsko. Kritiku obou zemí vyvolaly i výroky Zelenského, který připustil, že útoky souvisejí s odporem maďarského premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Slovensko a Maďarsko se kvůli tomu obrátily na Evropskou komisi a šéfku unijní diplomacie Kaju Kallasovou.
K možnému budoucímu členství Ukrajiny v EU se staví Fico smířlivěji. Na schůzce se Šmyhalem loni v říjnu Fico podle ukrajinských i slovenských médií vyjádřil stoprocentní podporu členství Ukrajiny v EU.
Letos v srpnu Fico také vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých vyjádřeních, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že v souvislosti s ruskou vojenskou agresí byla použita Západem na pokus oslabit Rusko.
Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci kromě jiného napsalo, že Fico si neuvědomuje skutečné důvody ruské invaze na Ukrajině a že slovenský premiér se uchyluje k otevřeně útočné rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu.