„Diplomatické anály jsou plné velkolepých mírových plánů, které nikdy nebyly realizovány. Plán, který dnes chce Trumpova vláda vnutit Ukrajině, je odsouzen k neúspěchu. Opravdu Trump věří, že cesta k mírovému uspořádání v Evropě spočívá v tom, že Kyjev bude vydán na milost Vladimiru Putinovi?“ ptá se ve svém úvodníku zástupce šéfredaktora deníku Philippe Gélie.
Podle něj takto postavenému plánu zřejmě příliš nevěří ani Kreml a drží se zpátky. Podle francouzského listu si při čtení jednotlivých bodů z 28bodového plánu čtenář klade otázku, která z jeho ustanovení jsou nejabsurdnější.
Zda je to požadavek na postoupení Rusku ukrajinských území, která ještě nezískalo, zmenšení ukrajinské armády o polovinu nebo rezignace na vojenskou pomoc ze Západu, dodávky zbraní dlouhého doletu a bezpečnostní záruky ze strany evropských vojsk.
„Neúspěchy, které ukrajinská armáda utrpěla na východní frontě, a politická krize, která otřásá zkorumpovanou částí ukrajinské vlády prezidenta Volodymyra Zelenského, nic nemění na podmínkách rovnice,“ píše ve svém komentáři Gélie. Zdůrazňuje, že každý trvalý mír musí být spravedlivý.
Návrh, pro který chtějí Američané získat souhlas Ukrajiny, například předpokládá, že se země napadená Ruskem de facto vzdá Krymu, Luhanské a Doněcké oblasti a že Chersonská a Záporožská oblast budou rozděleny podle současné frontové linie. Osmadvacetibodový plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země a přinutil by Ukrajinu snížit početní stav jejích ozbrojených sil. O omezeních pro ruskou armádu se návrh nezmiňuje.
Ukrajinská strana nyní studuje americké návrhy pro ukončení války s Ruskem a od dalších stran očekává, že budou respektovat její pozice, komentoval to šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov.