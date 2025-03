Trump odmítl označit Putina za diktátora. Nepoužívám to slovo lehkovážně, řekl

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pane prezidente, nazval jste Zelenského diktátorem. Použil byste stejná slova i o Putinovi?“ dostal šéf Bílého domu dotaz od novinářů při svém setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. „Nepoužívám tato slova lehkovážně,“ odvětil Trump.

„Uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že máme šanci na velmi dobré urovnání mezi různými zeměmi,“ začal mluvit o možné dohodě, která povede ke konci války na Ukrajině. „Mluvíme o Evropě, mluvíme o Ukrajině jako o součásti celé té situace. Druhá strana má také velkou podporu. Tak uvidíme, jak se to vyvine.“

Nebylo to poprvé, kdy se Trump vyhnul označit šéfa Kremlu za diktátora, ačkoliv ten se drží u moci už pětadvacet let a řada jeho oponentů zemřela za podivných okolností. „Myslím, si, že prezident Putin a prezident Zelenskyj se musí sejít. Víte proč? Chceme zastavit zabíjení milionů lidí,“ odpověděl v pátek na podobnou otázku. „Měl jsem velmi dobrý rozhovor s Putinem a ne tak dobrý rozhovor s Ukrajinou. Nemají žádné karty, ale hrají to tvrdě.“

Trump minulý týden nazval Zelenského „nezvoleným diktátorem“ a obvinil ho, že nechce uspořádat prezidentské volby, protože má jen velmi nízkou podporu okolo 4 procent a tudíž ví, že by je prohrál. Ukrajina nemůže uspořádat volby, zatímco je ve válečném stavu. Průzkum Kyjevského mezinárodního institutu sociologie ze začátku února uvádí, že 57 procent Ukrajinců důvěřuje Zelenskému.

Zelenskyj uvedl, že jej Trumpova kritika neurazila. „Jen opravdového diktátora by urazil termín diktátor. Vidím to takhle: co můžeme dělat? Musíme nějak žít se Spojenými státy.“

Zatímco za vlády předchozího prezidenta Joea Bidena Washington patřil mezi pevné zastánce Ukrajiny proti ruské agresi, nová administrativa zaujímá více skeptický postoj. Rada bezpečnosti OSN v pondělí s podporou Ruska přijala rezoluci navrženou Spojenými státy, která vyzývá k rychlému ukončení války a nastolení míru na Ukrajině. Není v ní ale zmínka o územní celistvosti napadené země ani o ruské agresi, proti čemuž protestovali evropští spojenci Kyjeva. Valné shromáždění OSN o několik hodin dříve naopak schválilo rezoluci Ukrajiny a evropských zemí, která potvrzuje ukrajinskou územní celistvost a označuje Rusko za agresora.

Washington tlačí na Kyjev, aby přijal americký návrh na získání poloviny nerostného bohatství Ukrajiny výměnou za americkou pomoc. Zelenskyj návrh odmítl podepsat, protože dostatečně neposkytoval Ukrajině bezpečnostní záruky.

Trumpa zřejmě odmítnutí rozčílilo, stejně jako Zelenského slova, že žije v „dezinformační bublině“. Ukrajinský prezident tak reagoval na Trumpovy náznaky, že Ukrajina si za válku může sama, když neuzavřela s Ruskem dohodu.

Evropa i Kyjev se obává, že Bílý dům hodlá usilovat o uzavření míru za podmínek, které budou velmi nevýhodné pro Ukrajinu. Evropští lídři varují před novou „mnichovskou dohodou“. Americká a ruská delegace se už setkaly v Saúdské Arábii bez přítomnosti Ukrajinců.