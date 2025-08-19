Zelenskyj dal Trumpovi golfovou hůl od vojáka. Dostal klíče od Bílého domu

„Prezident Ukrajiny daroval prezidentovi Spojených států golfovou hůl, kterou mu věnoval poddůstojník ukrajinské armády Kosťantyn Kartavcev. Volodymyr Zelenskyj uvedl, že tento voják přišel o nohu v prvních měsících ruské invaze, když zachraňoval své spolubojovníky,“ uvedla kancelář ukrajinského prezidenta.
Dodala, že golf se stal součástí rehabilitace vojáka a pomohl mu nabýt fyzickou i emocionální rovnováhu. Zelenskyj též ukázal Trumpovi Kartavcevovo video, na němž apeluje na amerického prezidenta, aby pomohl ukončit válku a dosáhl spravedlivého a trvalého míru.
„Trump dar přijal, natočil video, ve kterém ukrajinskému vojákovi poděkoval za golfovou hůl, a ukrajinskému prezidentovi předal symbolické klíče od Bílého domu,“ uvádí prezidentská kancelář.
„Zaprvé, sledoval jsem tvůj švih. Vím toho spoustu o golfu a tvůj švih je dobrý. Vypadá krásně. Budeš brzo velmi dobrým golfistou,“ řekl ve videovzkazu Trump zraněnému vojákovi. Poděkoval mu za „krásnou“ hůl a vyzdvihl, že ji udělal „s opravdovou láskou“. Dodal, že pokaždé, když ji použije, vzpomene si na Kartavceva.
Šéf Bílého domu je známým milovníkem golfu. Právě vášeň pro tento sport jej sblížila s finským prezidentem Alexandrem Stubbem, jehož varováním před ruským prezidentem Vladimirem Putinem naslouchá na společných golfových seancích. Stubb se zúčastnil schůzky s Trumpem a Zelenským spolu s dalšími evropskými lídry.
Zelenskyj též předal Trumpovi dopis od své ženy Oleny Zelenské pro první dámu USA Melanii Trumpovou. Zelenská stejně jako její manžel ocenili, že Trumpová apelovala v dopisu na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby Rusko vrátilo ukrajinským rodinám unesené děti.
Zřejmě aby neopakoval poslední katastrofické setkání s Trumpem, Zelenskyj opakovaně Trumpovi poděkoval. O to jej minule žádal americký viceprezident J. D. Vance. Ukrajinský prezident též přišel v černém sportovním kabátě připomínajícím oblek, který na minulé schůzce rovněž přišel na přetřes. Jeden novinář se jej minule zeptal, proč nemá na sobě oblek, nyní se mu omluvil.
Zelenskyj s evropskými lídry byl ve Washingtonu, aby Trumpa naklonili na svou stranu a aby zprostředkoval schůzku ukrajinského a ruského prezidenta. Kyjev i Evropu znepokojilo, když po pátečním summitu Trumpa s Putinem šéf Bílého domu začal přejímat ruská stanoviska a žádat Zelenského k ukončení války.