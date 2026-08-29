„Odhalíme pravdu.“ Rusko připravuje učebnice pro Ukrajince na nedobytém území

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  19:37aktualizováno  19:37
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Michail Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti (13....

Michail Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti (13. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

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Rusko připravuje učebnici pro ukrajinské školáky na území, „které je stále pod kontrolou kyjevského režimu“. Oznámil to Michail Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti. Nový školní materiál má ukázat, že Rusové a Ukrajinci jsou jednotným lidem, a poučit, kde se vzal termín ukrajinismus. Ruské školství tak pokračuje v ideologické snaze vnutit žákům svůj výklad dějin.

Ve středu se konala tisková konference věnovaná inovacím ve výuce dějepisu a společenských věd. Řešila témata jako „vlastenecká výchova školáků, boj proti historickým falzifikacím a šíření neonacismu, informační válka se západními zeměmi“, uvádí agentura RIA Novosti.

Jedním z účastníků byl i Mjagkov. Oznámil, že píší vlastní „pravdivou učebnici“ ukrajinské historie „od nejstarších dob“. Odhalí v ní, „jaká je skutečná pravda o naší historii, a to i té společné“.

„Bude osvětlovat hlavní momenty týkající se jednoty, řekněme, staroruského národa,“ uvedl. „Proč to dopadlo tak, že vznikl takový termín jako ukrajinismus, kdo za to může, kdo ho spustil.“

Podle něj učebnice ukáže, proč se „ukrajinští neonacisté“ tváří, že Ukrajinci a Rusové nejsou jeden národ, a „jak to dnešní kyjevský režim dopracoval až sem“.

Mjagkov nechtěl sdělit konkrétní podrobnosti ohledně obsahu publikace s tím, že je to předčasné. Taktéž neuvedl, jakým způsobem hodlá Rusko učebnici na Ukrajině distribuovat.

Rusko se pokouší svoje zpochybňování ukrajinské státnosti a národnosti šířit na okupovaných ukrajinských územích. Od prvního září tam bude k dispozici nová učebnice „Dějiny Donbasu a Novoruska“ pro žáky páté a sedmé třídy. Novorusko označuje ruský imperiální koncept ukrajinského území, které si Moskva nárokuje jako své.

Ministr školství Sergej Kravcov prohlásil, že učebnice obsahuje „objektivní informace, nikoli lži, které se nacházejí v ukrajinských učebnicích“. Její přesný obsah ale nespecifikoval.

Ruské úřady už v roce 2023 aktualizovaly dějepisné učebnice pro starší ročníky, aby odrážely oficiální kremelskou propagandu týkající se Ukrajiny. Obsahují tvrzení, že Rusko k invazi na Ukrajinu vyprovokovaly kroky NATO. Válku označují za „speciální vojenskou operaci“. Humanitární organizace Amnesty International učebnice označila za „nebezpečný pokus o indoktrinaci budoucích generací“.

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„Odhalíme pravdu.“ Rusko připravuje učebnice pro Ukrajince na nedobytém území

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