Ukrajina udeřila na Novorossijsk, zasáhla nosiče střel s plochou dráhou letu

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  9:32
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Při ruských útocích na jihu Ukrajiny v noci přišli o život nejméně tři lidé, z toho dva u hraničního přechodu s Moldavskem, který byl kvůli tomu dočasně uzavřen. Ruská armáda v noci opět útočila na Kyjev, podle záchranářů se tyto útoky zřejmě obešly bez obětí. Také ukrajinská armáda v noci udeřila na ruské území, v přístavu Novorossijsk podle gubernátora Veniamina Kondraťjeva zahynuli čtyři lidé a 29 utrpělo zranění.

Ukrajinské síly zasáhly v ruské námořní základně v Novorossijsku vojenská plavidla, tvrdí velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. Mezi zasaženými plavidly jsou i nosiče střel s plochou dráhou letu, dodal. Neupřesnil, kolik lodí se podařilo zasáhnout.

Ukrajinské drony zasáhly terminál s topným olejem v Novorossijsku
Velitel Ukrajinských bezpilotních sil Robert „Maďar“ Brovdi (9. června 2026)
Snímek námořní základny Novorossijsk od ukrajinského „lidového satelitu“
Požár po ukrajinském útoku na Novorossijsk (14. listopadu 2025)
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„Nepřítel dnes v noci útočil drony na infrastrukturu hraničního přechodu Starokozače-Tudora a okolí. Bohužel při tom zemřeli civilisté, kteří byli poblíž. Podle předběžných informací dva lidé zemřeli a tři další utrpěli zranění,“ uvedl na platformě Telegram šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Podle něj také záchranáři evakuovali z oblasti přechodu dalších 16 lidí autobusem do bezpečí. Provoz poničeného přechodu byl podle Kipera pozastaven.

Jeden člověk byl v noci zabit v Mykolajivu na jihozápadě Ukrajiny při ruském útoku, který poničil přístav a další dopravní i civilní infrastrukturu, uvedly místní úřady.

Ruské jednotky útočily v noci i na město Dnipro, kde zasáhly podle místních úřadů sklad se stavebním materiálem a obytný dům. Záchranáři vytáhli ze sklepa tři osoby, z toho dvě skončily v nemocnici.

Ruská armáda v noci znovu útočila i na Kyjev, podle jehož starosty Vitalije Klička ruský dron zasáhl šestnáctipatrovou budovu. Zatím nejsou zprávy o zraněných a škodách.

Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinskou metropoli po třídenní přestávce, kterou obě válčící země vyhlásily kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. V noci na úterý zahynulo při ruských útocích na Kyjev pět lidí.

Ukrajina čelí útokům od začátku ruské invaze v únoru 2022 a rovněž proto útočí na ruské území. V noci na dnešek zabila její armáda čtyři lidi, včetně dítěte, a dalších 29 lidí zranila v černomořském přístavu Novorossijsk, uvedl podle Reuters místní gubernátor Venjamin Kondraťjev. Podle Reuters zasáhly ukrajinské jednotky i armádní lodě na námořní základně v Novorossijsku.

Ruská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 596 ukrajinských dronů nad 11 ruskými regiony, anektovaným Krymem a Černým mořem, tvrdí ruské ministerstvo obrany.

Válka na Ukrajině

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