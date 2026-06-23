Jeden zásah za druhým. Ukrajinci zveřejnili kompilaci nejčerstvějších úderů na Krymu

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  15:27aktualizováno  15:27
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Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo video zachycující některé z útoků, které v posledních dnech zasáhly Ruskem okupovaný Krym. Sklad ropy u tepelné elektrárny v Kerči, rozvodna elektřiny na západě Krymu, rozvodna plynu v Simferopolu, vyjmenovává země zasažené strategické cíle. Jejich videokompilaci poskytly Síly bezpilotních systémů.

Když v noci na úterý poloostrovem otřásly další exploze, ruské okupační úřady pozastavily dopravu mezi Krymem a ruským Krasnodarským krajem.

K uzavření Kerčského mostu došlo předtím také v neděli, kdy Ukrajina podnikla rozsáhlé údery na ropná, logistická i vojenská zařízení.

Ukrajina během noci zasáhla několik strategických cílů na Krymu
Ukrajinci zasáhli ropný terminál v Kerči na Ruskem okupovaném Krymu. (21. června 2026)
Ukrajinci zasáhli ropný terminál v Kerči na Ruskem okupovaném Krymu. (21. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly cíle po celém okupovaném Krymu, hořel ropný terminál v Kerči
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Rusko v noci na úterý sestřelilo 143 ukrajinských dronů, tvrdí tamní ministerstvo obrany. Kromě Krymu a Krasnorodského kraje šlo o údery také v Brjanské, Belgorodské, Kurské nebo Rostovské oblasti.

V oblasti Krymu kvůli zesíleným útokům ze strany Ukrajiny dochází k preventivním opatřením, v rámci nichž se do poloviny září ruší i dětské tábory.

V kraji je nově zakázán prodej paliv a omezené jsou i dodávky elektřiny.

Portál Novaja Gazeta uvádí, že prodej zájezdů do oblíbené domácí dovolenkové lokality klesl až o 30 procent.

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