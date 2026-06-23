Když v noci na úterý poloostrovem otřásly další exploze, ruské okupační úřady pozastavily dopravu mezi Krymem a ruským Krasnodarským krajem.
K uzavření Kerčského mostu došlo předtím také v neděli, kdy Ukrajina podnikla rozsáhlé údery na ropná, logistická i vojenská zařízení.
Rusko v noci na úterý sestřelilo 143 ukrajinských dronů, tvrdí tamní ministerstvo obrany. Kromě Krymu a Krasnorodského kraje šlo o údery také v Brjanské, Belgorodské, Kurské nebo Rostovské oblasti.
V oblasti Krymu kvůli zesíleným útokům ze strany Ukrajiny dochází k preventivním opatřením, v rámci nichž se do poloviny září ruší i dětské tábory.
V kraji je nově zakázán prodej paliv a omezené jsou i dodávky elektřiny.
Portál Novaja Gazeta uvádí, že prodej zájezdů do oblíbené domácí dovolenkové lokality klesl až o 30 procent.