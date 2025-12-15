Pokrok v jednáních? USA dál tlačí na Ukrajince, aby odevzdali celý Donbas

Šéf ukrajinských vyjednavačů a bývalý ministr obrany Rustem Umerov po jednání uvedl, že byla „konstruktivní a produktivní“ a dosáhnout se podařilo „skutečného pokroku“. „Americký tým vedený Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem pracuje extrémně konstruktivně, aby Ukrajině pomohl najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá,“ dodal.
Americkému týmu a prezidentovi Trumpovi poděkoval za „všechno to úsilí, které do toho vkládají“. Podle zdrojů agentury Reuters Američané ovšem dál tlačí na Kyjev, aby stáhl vojska z celé Doněcké oblasti.
„Doufáme, že do konce dne dosáhneme dohody, která nás posune blíže k míru,“ napsal Umerov na X. Také agentura AFP dříve s odkazem na své zdroje napsala, že Američané stále požadují po Ukrajině, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se z částí, které stále ovládá.
Kyjev nadále odmítá územní ústupky, podle agentury Reuters Ukrajinci na jednáních žádné teritoriální ústupky neučinili. Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a za cenu výrazných ztrát ovládlo od té doby část jejího území na východě a jihovýchodě.
Ukrajinský prezident Zelenskyj se kromě jednání s Američany v kancléřství setkal také s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, předsedkyní Spolkového sněmu Julií Klöcknerovou a na programu má také setkání s kancléřem Friedriechem Merzem.
Večer se uskuteční vrcholná evropská schůzka, které se kromě Merze a Zelenského zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, premiéři či prezidenti z Dánska, Finska, Itálie, Norska, Polska, Nizozemska a Švédska.
Přidají se rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte. Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius v pondělí dopoledne řekl, že pozvání dostali i Američané. Zda jej přijali, není jasné.