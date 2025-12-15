Pokrok v jednáních? USA dál tlačí na Ukrajince, aby odevzdali celý Donbas

Berlínská jednání s americkou delegací o ukončení války na Ukrajině nebyla lehká, ale byla velmi produktivní. V projevu na německo-ukrajinském hospodářském fóru v Berlíně to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Ukrajina bude dál hledat diplomatickou cestu, jak válku ukončit. Nesmí se však podle něj zapomínat, že válku začalo Rusko. Ukrajinci a Američané jednali v sídle německého kancléře v Berlíně v neděli večer a v pondělí po poledni.
Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří...

Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří v úřadě německého kancléře v Berlíně. Na snímku jsou v přední řadě zleva doprava Guenter Sautter, poradce německého kancléře Friedricha Merze pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kancléř Merz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a bývalý ministr obrany Rustem Umerov. Naproti nim sedí americká delegace tvořena zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem (třetí zleva) a zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem (druhý zprava) a dalšími. (14. prosince 2025) | foto: Guido Bergmann/ Presse- und Informationsamt der BundesregierungČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed vpravo) si podává ruku se...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vítá s americkým zvláštním...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj objímá amerického zvláštního vyslance...
Do Berlína dorazil zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff...
Šéf ukrajinských vyjednavačů a bývalý ministr obrany Rustem Umerov po jednání uvedl, že byla „konstruktivní a produktivní“ a dosáhnout se podařilo „skutečného pokroku“. „Americký tým vedený Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem pracuje extrémně konstruktivně, aby Ukrajině pomohl najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá,“ dodal.

Americkému týmu a prezidentovi Trumpovi poděkoval za „všechno to úsilí, které do toho vkládají“. Podle zdrojů agentury Reuters Američané ovšem dál tlačí na Kyjev, aby stáhl vojska z celé Doněcké oblasti.

„Doufáme, že do konce dne dosáhneme dohody, která nás posune blíže k míru,“ napsal Umerov na X. Také agentura AFP dříve s odkazem na své zdroje napsala, že Američané stále požadují po Ukrajině, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se z částí, které stále ovládá.

Kyjev nadále odmítá územní ústupky, podle agentury Reuters Ukrajinci na jednáních žádné teritoriální ústupky neučinili. Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a za cenu výrazných ztrát ovládlo od té doby část jejího území na východě a jihovýchodě.

Ukrajinský prezident Zelenskyj se kromě jednání s Američany v kancléřství setkal také s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, předsedkyní Spolkového sněmu Julií Klöcknerovou a na programu má také setkání s kancléřem Friedriechem Merzem.

Večer se uskuteční vrcholná evropská schůzka, které se kromě Merze a Zelenského zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, premiéři či prezidenti z Dánska, Finska, Itálie, Norska, Polska, Nizozemska a Švédska.

Přidají se rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte. Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius v pondělí dopoledne řekl, že pozvání dostali i Američané. Zda jej přijali, není jasné.

