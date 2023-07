Rusko zaminovalo okolí ukrajinských přístavů. Ohrožují civilní lodě, míní USA

„Domníváme se, že Rusko se snaží o ospravedlnění útoků na civilní lodě v Černém moři. Vinu za tyto útoky se pak bude snažit svalit na Ukrajinu,“ uvedl mluvčí Bílého domu Adam Hodge. Poukázal při tom na prohlášení Kremlu, podle kterého bude Rusko považovat lodě mířící do ukrajinských černomořských přístavů za potenciální dopravce vojenského nákladu.

„Zaznamenali jsme, že Rusko zaútočilo 18. a 19. července raketami a drony na přístav sloužící k vývozu ukrajinského obilí v Oděse, což vedlo k zničení zemědělské infrastruktury a 60 tisíc tun obilí,“ dodal Hodge. Kreml o těchto objektech tvrdí, že v nich Ukrajina připravovala „teroristické útoky“.

Rusko ve středu ohlásilo, že od půlnoci na čtvrtek přistoupí ke zredukování humanitárního koridoru v Černém moři. „Lodě plující do ukrajinských přístavů budeme považovat za možné dopravce zbraní a země, pod jejichž vlajkou tyto lodě plují, jako zapojené do konfliktu na straně Kyjeva,“ vzkázalo ruské ministerstvo obrany.

Server News.ru uvádí, že ruská obrana už 14. července vydala varování, že „cesta do ukrajinských přístavů není spolehlivá“. „Velení Černomořské flotily vydalo varování námořníkům o přítomnosti minového nebezpečí na námořní cestě v severozápadní části Černého moře,“ uvedla.

Ve středu ráno pak ruský rezort obrany uvedl, že „trasa z Oděsy do Istanbulu je nebezpečná“. „Hlídková loď Sergej Kotov z Černomořské flotily, plnící úkoly v jihozápadní části Černého moře, 180 km severovýchodně od Bosporu objevila unášenou ukrajinskou minu,“ uvedlo ministerstvo a publikovalo video, na kterém vrtulník Ka-27 na minu střílí.

A Ukrainian mine that was found in the Black Sea was destroyed by a Russian Ka-27 helicopter.



If you like what you see, join us for more news and updates at @TheNewsTrending #UkraineRussianWar #RussiaUkraineWar #Ukraine️ #Russia #Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/lYWEX7rjVz