Gesto pro Trumpa? Ukrajina zasáhla íránskou loď, Teherán hrozí odvetou

Ukrajinská kontrarozvědka SBU na svém telegramovém kanálu informovala, že v Kaspickém moři zasáhla „nákladní lodě, na které se vztahují mezinárodní sankce a které byly využívány k přepravě vojenského nákladu mezi Íránem a Ruskem“. Na svých sociálních sítích to potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Právě Zelenského pak íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí označil za příživníka. „Zelenskyj zaútočil na íránskou obchodní loď, přičemž zahynul jeden námořník. Jedná se o flagrantní porušení Charty OSN, ke kterému došlo na popud Izraele s cílem vtáhnout Evropu do své války,“ napsal šéf íránské diplomacie a dodal, že tento útok nezůstane bez odezvy.
Podle Teheránu ukrajinská armáda zasáhla íránskou obchodní loď, Kyjev mluví o lodi válečné. „Tato ukrajinská akce byla naprosto nelegálním a neopodstatněným činem,“ uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí. Podle něj se jednalo o nebezpečný avanturismus, tedy nezodpovědné chování, které „zajisté nenecháme bez odezvy“.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha výhrůžky ze strany Íránu označil za neopodstatněné a nepodložené. „Režim v Teheránu je přímým spolupachatelem ruské agrese proti Ukrajině a podporuje ruskou zločinnou válku zbraněmi, které Ukrajince zabíjejí od roku 2022,“ napsal Sybiha na sociální síti X. Obvinil Teherán, že se snaží odvést pozornost od ruských útoků proti civilním nákladním lodím, které podle něho ohrožují globální potravinovou bezpečnost.
Teherán tvrdí, že po ukrajinském útoku nastala na lodi exploze, která jednoho námořníka zabila a dalšího zranila.
Manévrovací prostor pro podporu Ukrajiny
Britský deník The Telegraph poznamenává, že by mohlo jít o snahu Ukrajiny zapůsobit na amerického prezidenta Donalda Trumpa před plánovanou schůzkou v Bílém domě.
Podle jeho analýzy Zelenskyj doufá, že důkaz o tom, že Rusko pomáhá Íránu, přesvědčí Trumpa, aby se obrátil proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
„Posílením spojenectví mezi Ruskem a Íránem Zelenskyj doufá, že se tím mezi Trumpovými příznivci hnutí MAGA vytvoří větší manévrovací prostor, který mu umožní pomoci Ukrajině,“ napsal list. Zelenskyj rovněž řekl, že ruské družice aktivně sledují americké základny na Blízkém východě za účelem koordinace útoků a že Ukrajina tyto aktivity monitoruje.
V souladu s tvrzením ukrajinského prezidenta citoval deník tvrzení zdroje z oblasti obrany, že od zhroucení příměří s USA na začátku tohoto měsíce došlo k výraznému zlepšení v přesnosti íránských úderů a výběru cílů.
Podle odborníka na Írán z berlínského think tanku SWP Hamidreza Aziziho lze tento útok interpretovat také jako demonstraci hodnoty Ukrajiny jako partnera Spojených států. Dodal, že k této operaci by podle něj nemohlo dojít bez souhlasu Washingtonu a dalších západních partnerů.
Dalším možným důvodem podle Aziziho je, že Izrael a USA požádaly Ukrajinu, aby vyvinula tlak na Írán svým jménem. Zejména kvůli obavám, že jakékoli útoky na íránskou infrastrukturu, které by Izrael a USA podnikly, by vyvolaly odvetné údery proti regionálním ekonomickým aktivům.
Írán a Rusko jsou blízkými spojenci. Podle západních rozvědek Teherán poskytoval Rusku drony (mj. drony Shahed) a balistické rakety, které ruská armáda nasazovala v bojích na Ukrajině. Írán vždy odmítal, že by se nějakým způsobem zapojil do války na Ukrajině.
Přístavy Astrachaň (modře) a Amirabád, klíčové pro transport zboží mezi Ruskem a Íránem přes Kaspické moře
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