Tisková služba vedení Tatarstánu původně informovala o 12 mrtvých, bilanci pak aktualizoval nižněkamský starosta Radmir Beljajev. „Počet mrtvých v důsledku dronového útoku na Nižněkamsk vzrostl na třináct,“ napsal na telegramu. Dodal, že jednou z obětí je dítě. Lékařskou pomoc vyhledalo 75 lidí, 21 skončilo v nemocnicích. Úřady útok vyšetřují jako teroristický čin.
Šéf regionu Rustam Minnichanov na dnešek v Tatarstánu vyhlásil den smutku. Vyzval televizní kanály a kulturní zařízení, aby zrušily zábavní pořady a představení.
Ukrajinský generál štáb uvedl, že v rafinérském komplexu TANEKO vypukl požár. Jde o jeden z největších podniků svého druhu v Rusku a vyrábí širokou škálu maziv a pohonných hmot, jako je motorová nafta nebo letecké palivo. Na rafinérské závody v Nižněkamsku Ukrajina útočila nebo se pokusila zaútočit už vícekrát, naposledy se tak podle ruskojazyčného servisu BBC stalo asi před měsícem.
Rusko zasáhlo Charkovskou oblast
Ministerstvo obrany v Moskvě ve svém pravidelném ranním hlášení informovalo, že protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila 456 ukrajinských dronů. Ruský letecký úřad Rosavijacija z bezpečnostních důvodů zastavil provoz na moskevských letištích Domodědovo a Vnukovo, uvádí ruskojazyčný servis BBC. Uzavřel také letiště dále na východ, včetně těch v Kazani, Ufě, Čeboksarech nebo Nižněkamsku.
Trosky sestřeleného dronu na Krymu zapálily na dvou místech les. Kvůli požáru záchranáři evakuovali rekreanty jednoho z přímořských kempů, informoval Moskvou dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev.
Odpoledne gubernátor Ťumenské oblasti na západě Sibiře Alexandr Moor informoval, že na blíže neurčený průmyslový podnik se zřítilo několik trosek sestřelených dronů a v areálu začalo hořet. Více podrobností nezveřejnil. Podle telegramového kanálu Exilenova+ byly cílem útoků petrochemický podnik a plynárenský závod v Tobolsku. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.
Pět lidí zemřelo při ruském dělostřeleckém ostřelování obce Buhajivka v Charkovské oblasti u hranic s Ruskem, uvedla ukrajinská prokuratura. Úder zničil několik domů.
Ukrajinské zdroje hovoří o masivním ostřelování obytné části obce jihovýchodně od Charkova. Na fotografiích je vidět nejméně jeden prakticky zcela zničený dům a další poškozený. Okresní prokuratura zahájila přípravné vyšetřování pro podezření ze spáchání válečného zločinu.
Agentura Ukrinform uvedla, že už v neděli bylo ruskými útoky zasaženo 24 obcí v Charkovské oblasti a devět lidí utrpělo zranění.
V sousední Poltavské oblasti ruské drony zničily všechny čerpací stanice v městečku Opišňa a přilehlém okolí, informoval podle serveru Suspilne šéf místní správy Mykola Riznyk. „Rusové nejdříve zničili čerpací stanice v Charkovské oblasti, nyní se dostali až do Poltavské,“ uvedl Riznyk. „Myslím si, že celý region brzy zůstane bez čerpacích stanic,“ dodal. Podle médií jsou ruské útoky na benzinky a na cisterny převážející pohonné hmoty odvetou za ukrajinské nálety na ropnou infrastrukturu v Rusku.
Záporoží dopoledne zasáhla ruská letecká řízená puma, informoval šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na telegramu. Hoří auta, poškozený je rodinný dům.
Podle vedení záporožské elektrárenské společnosti ruské drony v noci na pondělí třikrát po sobě zaútočily na jeden z objektů, který zásobuje značnou část Záporoží. Technická četa škody brzy opravila.
Ukrajinské vzdušné síly oznámily, že Rusko v noci k útokům použilo jednu protizemní střelu Ch-59/69, tři řízené střely banderol a 126 dronů. Protivzdušná obrana zneškodnila 92 nepilotovaných letounů a všechny střely banderol. Jednatřicet dronů zasáhlo 22 míst, střela Ch-59/69 svůj cíl nezasáhla a informace o místu jejího dopadu se upřesňují.
Ruské letectvo svrhlo pět řízených pum na Sumy a zasáhlo civilní infrastrukturu. „Zásahy jsou na třech místech ve dvou čtvrtích ve městě. Nejméně pět lidí utrpělo zranění,“ informoval velitel vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Poškozené jsou rodinné domy, bytové domy a objekty infrastruktury.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Podniká vzdušné útoky daleko v ruském vnitrozemí, které často cílí na infrastrukturu pro zpracování a vývoz ropy. Z jejího prodeje Moskva svou agresi částečně financuje.