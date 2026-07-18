Stovky dronů útočily u Moskvy, zásah logistického centra má sedm obětí

„Sedm pracovníků noční směny zemřelo, když nepřátelské drony zasáhly logistické centrum společnosti Wildberries,“ uvedl gubernátor Tambovské oblasti Jevgenij Pervyšov.
Při útoku na sklad ve městě Kotovsk podle něj vypukl požár, ten se však podařilo uhasit. Ruský internetový prodejce Wildberries podle ruskojazyčného serveru BBC uvedl, že terčem útoku se stalo také jeho skladiště v Moskvě. Ukrajinská armáda podle serveru dosud oficiálně tyto útoky neoznámila.
Moskevská oblast byla terčem rozsáhlého ukrajinského dronového útoku, podle starosty hlavního města Sergeje Sobjanina byla většina bezpilotních letounů sestřelena předtím, než se k místu dostaly. „Dalších 64 nepřátelských dronů bylo zničeno až při samotném přiblížení k Moskvě,“ doplnil na platformě Telegram.
Agentura AFP připomíná, že Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila své útoky na ruském území, přičemž se zaměřuje zejména na logistickou infrastrukturu a na zařízení související se zpracováním nerostných surovin, čímž usiluje o tlak na ruské finance využívané k vedení více než čtyři roky trvající války.