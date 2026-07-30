30. července 2026 13:54, aktualizováno 13:54
Černá noc pro Ukrajinu. Z domů zbyly po ruském útoku jen doutnající trosky
Kde dřív stály budovy, tam ráno našli jen ruiny. Ukrajinská metropole a další města v noci opět čelily masivním útokům z Ruska. Zemřelo několik lidí, další jsou zranění. Balistické střely, které zasáhly Kyjev, způsobily velké požáry a zpustošily několik budov. Na ranní výjev hleděli mnozí se slzami v očích...
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