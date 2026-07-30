Černá noc pro Ukrajinu. Z domů zbyly po ruském útoku jen doutnající trosky

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  13:54aktualizováno  13:54
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Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...

Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm mrtvých, včetně dvou dětí. Ve Lvově kvůli ruským útokům utrpělo zranění 15 lidí. (30. července 2026) | foto: ČTK

Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
18 fotografií
Kde dřív stály budovy, tam ráno našli jen ruiny. Ukrajinská metropole a další města v noci opět čelily masivním útokům z Ruska. Zemřelo několik lidí, další jsou zranění. Balistické střely, které zasáhly Kyjev, způsobily velké požáry a zpustošily několik budov. Na ranní výjev hleděli mnozí se slzami v očích...

Válka na Ukrajině

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