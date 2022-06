V Kyjevě se ozvalo několik explozí, na místo byli vysláni záchranáři

Několik explozí se v neděli po šesté ráno místního času ozvalo v kyjevské Ševčenkivské čtvrti, uvádí agentura Reuters s odvoláním na starostu ukrajinské metropole Vitalije Klička. Svědkové z místa tvrdí, že šlo o ostřelování raketami.

Na místě zasahují téměř dvě desítky záchranných jednotek, uvedla ukrajinská záchranná služba. Podle ní byla zasažena devítipatrová budova, v níž bylo částečně zničeno několik horních pater.

Kličko na komunikační platformě Telegram uvedl, že více informací sdělí později. „Obyvatelé jsou zachraňováni a evakuováni ze dvou budov,“ dodal.

Agentura AFP s odkazem na své novináře píše, že se kolem 06:30 místního času (05:30 SELČ) ozvaly čtyři exploze. Zasažen podle ní byl obytný komplex nedaleko centra, což způsobilo požár.

V historické čtvrti, která je jednou z centrálních v Kyjevě, se nachází řada univerzit, restaurací a galerií. Ukrajinské hlavní město nebylo bombardováno už několik týdnů, napsala AFP.

Letecký poplach byl v noci vyhlášen na řadě dalších míst Ukrajiny, zejména na východě. Ostřelován byl v noci opět i Charkov, podle agentury Ukrinform rakety zasáhly průmyslovou čtvrť.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že jen v sobotu Rusko ostřelovalo území Ukrajiny celkem 45 raketami, podle něj si to vyžádalo opět i oběti. Při útoku na město Sarny na severozápadě země podle ukrajinského velení zemřeli tři lidé a další čtyři byli zraněni, napsala DPA.

Některé agentury v této souvislosti připomínají, že ostřelování Kyjeva je hlášeno jen několik hodin před začátkem summitu zemí G7, jehož se v Německu zúčastní i americký prezident Joe Biden.

Město nyní zcela okupuje Rusko

Ukrajinský prezident Zelenskyj v nočním videoprojevu slíbil svým krajanům, že Ukrajina se bude snažit získat zpět všechna města okupovaná Ruskem. Výslovně zmínil město Severodoněck, které v sobotu čtyři měsíce po začátku ruské invaze zcela ovládly ruské jednotky.

Poté, co se jednotky z obléhaného města téměř stáhly jej obsadily ruské a proruské síly. V sobotu to řekl to starosta Oleksandr Strjuk, podle kterého už město nelze opustit skrze území, které by Ukrajina ještě ovládala. Ukrajinci se stahují na výše položené území kolem Lysyčansku, které je snadnější bránit.

„Město nyní zcela okupuje Rusko. Snaží se tam teď nastolit svou vlastní správu, pokud vím, jmenovali už i nějaké vedení,“ řekl Strjuk v ukrajinské televizi. Předtím starosta potvrdil, že ukrajinští obránci se téměř kompletně stáhli.

Kyjev se nyní snaží o přeskupení jednotek, které se přesouvají do výše položených míst v Lysyčansku a okolí, řekl v rozhovoru s agenturou Reuters náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. Podle něj už nebylo možné v kompletně zničeném Severodoněcku udržet frontovou linii, protože obránci se už neměli kde ukrýt před útoky.