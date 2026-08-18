Zóna smrti v ulicích Charkova. Jak se mění válka na Ukrajině a co může nakonec rozhodnout

Tomáš Vlach
Reportáž   12:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie19 Premium

Ukrajinští hasiči bojují s následky ruských útoků na Charkov. (9. srpna 2026) | foto: Reuters

V poslední době čteme o úspěších Ukrajiny na frontě, jenže ta rozhodující bitva se odehrává jinde – v ulicích měst, kam dopadají střely a létají drony, v diplomatických kuloárech, kde se jedná o poskytnutí licence na střely Patriot i v konstrukčních kancelářích, kde se vyvíjejí bezpilotní systémy. Válka se stala záležitostí technologií i občanské odolnosti a vyhraje ji ten, kdo bude mít navrch tady, ne v zablokované frontové zóně smrti.

Cesta z Kyjeva do Charkova sama o sobě ilustruje situaci na dnešní Ukrajině. Za Poltavou natankujete jen s obtížemi, všechny benzinky jsou totiž vybombardované a vypálené. Málokdy se ale podařilo zničit čerpací stanici celou a tak v některých místech jen vyměnili stojany a tankuje se dál.

Většinu benzinek přitom zničili Rusové v posledních týdnech, a to poté, co se Ukrajina zaměřila na ruské rafinerie a způsobila Moskvě palivovou krizi. Část byla cílem už předtím, mimo jiné i proto, že si na některých větších dávají dostaveníčko vojáci či si sem jezdí do fronty pro kávu a hamburgery.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Reportáž

Zóna smrti v ulicích Charkova. Jak se mění válka na Ukrajině a co může nakonec rozhodnout

Premium
Ukrajinští hasiči bojují s následky ruských útoků na Charkov. (9. srpna 2026)

Žhářské útoky v Německu chystal Ukrajinec naverbovaný ruskou GRU, další dva soud pustil

ilustrační snímek

Glosa

Dochan, pěchava, sveřep, zblochanec, chrastice, chundelka i vousatka. Kolik znáte trav?

ilustrační foto

„Zajdeme do kina?“ Babiš vyhlásil soutěž s výherci. Follow na síti mu nabídl i Kupka

ilustrační snímek

Test eDokladů odhalil slabinu. Stát před volbami zvýší kapacitu pro přihlašování

První den doplňovacích senátních voleb v obvodu Brno-město. Poprvé mohli voliči...

Rusko viní Británii z krvavých zločinů. Varuje ji před dodávkami dronů Kyjevu

Vladimir Putin navštívil během cesty po Dálném Východě i Kurily, o něž Rusko...

Komentář

Služba pro rodičky, nebo jen finta pro média? Porodní asistentky, které stát sliboval, nejsou

ilustrační snímek

S Kim Čong-unem se navzájem chápeme, prohlásil Trump

Donald Trump a Kim Čong-un v demilitarizované zóně při setkání v červnu 2019

Na moskevský region mířily stovky dronů. Ukrajinci opět zasáhli i sklad Wildberries

Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)

Glosa

Nekoupím si číňáka. To bych si snad radši pořídil i francouzské auto

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen opouští Ankaru. Její tým se nyní...

Přesun sídla FBI mimo Washington? Trump je proti, soud však jeho záměr odmítl

Donald Trump

Schillerová bude jednat s ministry kvůli přípravě státního rozpočtu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.