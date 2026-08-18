Zóna smrti v ulicích Charkova. Jak se mění válka na Ukrajině a co může nakonec rozhodnout

Cesta z Kyjeva do Charkova sama o sobě ilustruje situaci na dnešní Ukrajině. Za Poltavou natankujete jen s obtížemi, všechny benzinky jsou totiž vybombardované a vypálené. Málokdy se ale podařilo zničit čerpací stanici celou a tak v některých místech jen vyměnili stojany a tankuje se dál.
Většinu benzinek přitom zničili Rusové v posledních týdnech, a to poté, co se Ukrajina zaměřila na ruské rafinerie a způsobila Moskvě palivovou krizi. Část byla cílem už předtím, mimo jiné i proto, že si na některých větších dávají dostaveníčko vojáci či si sem jezdí do fronty pro kávu a hamburgery.