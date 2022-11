Nyní se Kyjev začíná pomalu vracet do normálního života. Jak v ukrajinské metropoli hořce říkají: do dalšího ruského útoku. To, co je v Česku normální, válkou zkroušení Ukrajinci považují za malý zázrak.

Elektřina je dočasně zpět v síti, voda v kohoutích, mobilní spojení začalo opět fungovat, byť dovolat se na Ukrajinu stále není jednoduchá věc. Problémem je ovšem zima, kterou obyvatelé Ukrajiny nadále pociťují ve svých obydlích.