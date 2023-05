Úprk je správná reakce. Při ofenzivě zničíme Krymský most, hlásí Ukrajinci

„Bez pozemního koridoru nemohou (Rusové) Krym udržet,“ řekl Arestovyč v rozhovoru na kanálu YouTube pořádaném právníkem a bývalým ruským opozičním politikem Markem Feyginem.

Bývalý poradce Zelenského se domnívá, že Ukrajinci se pokusí o zablokování úzké šíje spojující Krym s ukrajinskou pevninou. Rusům by tak nezbývalo nic jiného než dopravovat veškeré zásoby, vojenské vybavení i armádní síly přes Kerčský most, jedinou spojnici ruské pevniny s poloostrovem. Při jeho zničení by pak Krym a ruské síly na něm zůstaly napospas Ukrajincům.

Krym s ukrajinskou pevninou spojuje Perekopská šíje, s pevninským Ruskem jen Kerčský most.

„Jakmile ozbrojené síly Ukrajiny dosáhnou hranic Krymu, ukrajinská armáda začne útočit na most, aby jej zničila,“ prohlásil Arestovyč. „Zničíme Krymský most. To vše je za určitých podmínek možné, v současné době pro to vytváříme podmínky,“ dodal. Podle něj dojde také k úderům na ruské vojenské základny či černomořskou flotilu.

Jen prchejte! Vracíme se, varují Ukrajinci

„Samozřejmě že nepřítele je třeba odříznout od Krymu. Musíme zajistit, aby Rusko nemohlo dočasně okupovaný poloostrov využít k vojenským účelům,“ prohlásil důstojník ukrajinské vojenské rozvědky Andrej Černjak. Podle něj Rusům nezbude nic jiného než učinit takzvané „gesto dobré vůle“. Termín použili Rusové, když se stahovali z Hadího ostrova.

„Kilometrové zácpy na nelegálně postaveném mostě z Kerče do Ruska jsou správnou reakcí. Vojenská rozvědka Ukrajiny důrazně doporučuje opustit okupovaný Krym, dokud je tato možnost ještě dostupná. Ukrajina se vrací zpátky. A vrátí se na Krym,“ dodal Černjak.

Během víkendu se v krymském přístavu Sevastopol, jenž je domovem ruské černomořské flotily, ozval výbuch, zřejmě způsobený dronem. Exploze zničila 40 tisíc tun ropy určené pro ruské lodě. I ruská místní správa připustila, že hrozba je reálná a že evakuovala rodiny ruských vojáků. Fotografie ukazovaly most zaplněný prchajícími Rusy.

„Tato práce je přípravou na širokou protiofenzivu v plném rozsahu, kterou všichni očekávají,“ uvedla k rozsáhlému požáru ropného skladu v Sevastopolu mluvčí jižního velení ukrajinských ozbrojených sil Natalie Humenjuková. Kyjev oficiálně nepotvrdil, že by stál za výbuchem.

Poslední přípravy

Ukrajinský prezident Zelenskyj opakovaně uvedl, že Kyjev hodlá osvobodit celou Ukrajinu včetně Krymu. Poloostrov Rusko anektovalo v roce 2014. Moskva jej považuje za vlastní území. Ruský prezident Vladimir Putin Krym označuje za posvátnou zemi, která pomohla zrodu moderního, jednotného Ruska.

Kerčský most v říjnu minulého roku poškodil mohutný výbuch. Moskva z něj obvinila ukrajinské tajné služby.

Také ukrajinští představitelé naznačují, že ukrajinské protiofenziva je už na spadnutí. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov řekl, že přípravy se chýlí ke konci a prezident Zelenskyj ujistil, že k protiofenzivě dojde, aniž by uvedl přesné datum. Podle jeho poradce Mychajla Podoljaka se Rusové snaží překotně útočit na civilní obyvatelstvo, aby přinutili Ukrajince zaútočit dříve, než jsou plně připraveni.

Stanice Deutsche Welle podotýká, že ukrajinská armáda má důvody, proč čekat a zahájit masivní útok až v příhodný čas. Ze Západu proudí vojenské vybavení, se kterým se ukrajinští vojáci stále seznamují. Deštivé počasí zanechává cesty rozbahněné, to se ale v průběhu jara pravděpodobně změní.