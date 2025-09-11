Ukrajinci zasáhli Rusku loď za miliardu, podobných má jen několik

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) ve středu poškodila u Novorossijsku průzkumné plavidlo ruské Černomořské flotily v hodnotě 60 milionů dolarů.

Multifunkční plavidlo třídy MPSV07 bylo uvedeno do provozu v roce 2015 a Rusko má kromě nej už pouze čtyři.

Loď byla vybavena pokročilými systémy elektronického průzkumu, potápěčskými komplexy a zařízením pro průzkum mořského dna. V době útoku hlídkovala u přístupů k Novorossijskému zálivu.

Ukrajinský útočný dron zasáhl můstek lodi a zničil její navigační, komunikační a elektronické průzkumné zařízení. Plavidlo bylo vyřazeno z provozu a nyní bude vyžadovat nákladné opravy, uvedli Ukrajinci.

Loď hlídkovala v Novorossijském zálivu.

