Ukrajinci zřejmě téměř obklíčili město Lyman, Rusko hrozící debakl popírá

Experti institutu poznamenávají, že sami ruští vojenští blogeři předpovídají svým silám v Lymanu bezprostřední porážku, protože ukrajinské jednotky jsou blízko k obklíčení města. Ozbrojené síly Ukrajiny bojují na předměstí Torskeho, které leží pouhých 12 kilometrů od Lymanu.

Pád lymanské „kapsy“ by mělo katastrofální důsledky pro ruské síly na severu Doněcké oblasti a na západě Luhanské oblasti, protože by tak byly odříznuty tisíce vojáků, jimž by hrozilo zajetí nebo smrt. Ukrajinské síly by si tím uvolnily ruce k ohrožování ruských pozic na západní hranici Luhanské oblasti a v oblasti Severodoněcku a Lysyčansku.

„Ruské ministerstvo obrany nemluvilo o posledních ruských ztrátách v oblasti Lymanu a nebylo připraveno na pád této části fronty, což pravděpodobně zhorší již tak nízkou morálku,“ píše ve zprávě ISW.

Podle agentury TASS resort vehementně popřel, že by se ukrajinské armádě u Lymanu dařilo. Poslední její ofenzivu označilo za neúspěšnou a tvrdilo, že při ní padlo 70 ukrajinských vojáků.

Podle amerických zdrojů se podobná situace vyvinula před porážkou ruské armády v Charkovské oblasti, což vedlo k panice mezi ruskými vojáky v celém východním směru. „Následná nespokojenost v ruském nacionalistickém informačním prostoru pravděpodobně přiměla Kreml k nařízení částečné mobilizace,“ píší experti institutu.

Luhanská a Doněcká oblast jsou hlavní částí Doněcké uhelné pánve neboli Donbasu (Doněckij bassejn), což je rozsáhlý těžební a průmyslový region na východní Ukrajině. Jsou oficiálně ukrajinskými správními celky. Proruští separatisté, kteří při střetech s ukrajinskou armádou a dobrovolnickými jednotkami měli skrytou podporu z Ruska, ale na jejich území vyhlásili již v roce 2014 samozvané republiky – Luhanskou lidovou republiku (LNR) a Doněckou lidovou republiku (DNR).

Ruský prezident Vladimir Putin ještě před invazí na Ukrajinu, která začala 24. února, uznal nezávislost těchto separatistických útvarů a poté zahájil invazi na Ukrajinu pod záminkou jejich „osvobození“, ochrany a podpory, útočit však Rusko začalo i v jiných částech Ukrajiny a hovořilo o „demilitarizaci a denacifikaci“ země. Moskva přitom uznala povstalecké republiky v hranicích stanovených jejich ústavami, což odpovídá celé ukrajinské Doněcké a Luhanské oblasti.

Před invazí separatisté ovládali asi polovinu území oblastí, Putin 4. července vyhlásil vítězství ruských sil v Luhanské oblasti. Učinil tak den poté, co se ukrajinská armáda stáhla z Lysyčansku, poslední zbývající bašty odporu v tomto regionu. Luhanská oblast má 26.684 kilometrů čtverečních a před válkou tam žily přes dva miliony lidí.