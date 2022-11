Po ostřelování Chersonu zůstalo sedm mrtvých, ruské útoky na oblast pokračují

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dnešní den je další hroznou stránkou v historii našeho hrdinného města,“ napsal šéf oblastní správy Jaroslav Januševyč na Telegramu.

Na Cherson Rusové podle gubernátora zaútočili dělostřelectvem a salvovými raketomety ve čtvrtek odpoledne.

„Kvůli ostřelování začala hořet výšková budova. Střely vypálené nepřítelem zasáhly i dětské hřiště,“ uvedl. „Upřímnou soustrast všem příbuzným, kterým tyto nelidské bytosti vzaly to nejcennější. Neodpustíme!“ napsal Januševyč.

Ukrajinský prezident Zelenskyj sdělil, že téměř nemine hodiny, aby nedostal upozornění na ruské útoky na Cherson nebo na další města a vesnice v Chersonské oblasti. „Teror začal hned potom, co byla ruská armáda nucena dát se v Chersonské oblasti na úprk. Je to msta těch, co prohráli,“ podtrhl.

O den dříve ruské síly podnikly rozsáhlé vzdušné údery napříč celou Ukrajinou, které vyřadily dodávky proudu po celé zemi. Ve středu ukrajinské úřady informovaly o deseti mrtvých po těchto útocích, ve Vyšhorodu v Kyjevské oblasti se ale bilance obětí během čtvrtka zvýšila ze čtyř na sedm.

„Kyjevská oblast. Po středečním ostřelování zemřel na jednotce intenzivní péče sedmý člověk,“ napsal na Telegramu šéf správy oblasti Oleksij Kuleba. Podle vyjádření ukrajinské policie jsou mezi oběťmi také nejméně dvě děti.

Dalších přes 50 lidí včetně šesti dětí při náletech utrpělo zranění, informovala také policie. Další dítě zahynulo, když v noci na středu ruská raketa zasáhla porodnici v Záporožské oblasti, sdělil dříve šéf oblastní správy Oleksandr Staruch.

Національна поліція України Держава-терорист намагається залякати мирне населення, але ми всі стоїмо.



вони застосовують далекобійні ракети проти немовлят. Нам боляче, але ми стоїмо.



Через вчорашній цілеспрямований обстріл 10 людей загинуло, серед них – 2 дитини. 52 особи поранено, шестеро із них – діти. 59 3

Rusko za válku utratilo čtvrtinu rozpočtu

Rusové za devět měsíců trvající boje na Ukrajině utratili 82 miliard dolarů, tedy 1,9 bilionu korun, uvedlo ukrajinské vydání ekonomického časopisu Forbes. Částka vynaložená na konflikt představuje zhruba čtvrtinu příjmů loňského rozpočtu Ruska. Aktuální příjmy Ruska z prodeje energetických surovin přitom kvůli sankcím klesají.

Podle propočtů Forbesu se během podzimu válečné výdaje Ruska zdvojnásobily, boje Moskvu vyjdou nejméně na deset miliard dolarů, tedy 234 miliard korun měsíčně. Výdaje vzrostly kvůli počtu vojáků, kteří se do bojů na Ukrajině nově zapojili po mobilizaci vyhlášené Ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Nejobjemnější položkou v rozpočtu ruské armády, která tvoří asi třetinu výdajů, je podle Forbesu samotná technika. Nejdražší jsou rakety, následují zbraně, munice nebo pohonné hmoty. Rusko vypálilo na Ukrajinu více než 4000 raket a průměrná cena jedné ruské rakety je tři miliony dolarů, uvádí server.

Další významné položky ruských výdajů jsou platy vojáků a pak také odškodné vyplácené pozůstalým po mrtvých vojácích i pro raněné v bojích.

Podle bilancí uváděných Ukrajinou přitom v bojích za poslední měsíc zemřel rekordní počet ruských vojáků, 17 470.