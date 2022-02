Ukrajina sestřelila raketu z ruského strategického bombardéru. Země chystá cizineckou legii

„Zničená raketa byla odpálena z ruského strategického bombardéru Tu-22 nad územím Běloruska,“ oznámil velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj.

Ukrajinské ozbrojené síly nadále čelí na mnoha místech silným útokům ruské armády ze všech směrů. Podle zpráv se kromě hlavního města Kyjeva bojuje v Charkově, Chersonu či Luhanské oblasti.

Západně od centra Kyjeva se v neděli ráno ozval výbuch, po zhruba 20 minutách následovaly další dvě exploze.

Ruským vojákům se podařilo proniknout do ukrajinského města Charkov, informoval poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko.

Kreml oznámi, že do běloruského Minsku dorazila ruská vládní delegace, která je připravena vyjednávat.

Čechům hrozí za ukrajinskou legii vězení

Ukrajinský prezident Zelenskyj oznámil, že již vzniká cizinecká legie pro všechny, kdo chtějí jeho zemi pomoci se zbraní v ruce. „Bude to klíčový důkaz vaší podpory,“ řekl v neděli ráno

V pátek vyzval všechny Evropany, kteří mají vojenské zkušenosti, aby přišli jeho zemi na pomoc. Slíbil jim zbraně i munici. „Pokud máte bojové zkušenosti a nechcete se dívat na nerozhodnost politiků, můžete již přijet do naší země a připojit se k obraně Evropy, kde je to nyní velmi potřebné,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinský prezident ve čtvrtek vyhlásil válečný stav a zahájil všeobecnou mobilizaci. Muži ve věku 18–60 let navíc nesmí opustit zemi. Přesto se najdou i dobrovolníci, kteří se do armády hlásí i v pokročilejším věku.

V případě, že by výzvu ukrajinského prezidenta Zelenského chtěl vyslyšet i někdo z Čechů, čekal by ho poměrně zdlouhavý proces. Musel by totiž požádat o svolení prezidenta republiky Miloše Zemana. V opačném případě dotyčnému podle trestního zákoníku hrozí odnětí svobody až na pět let.

Kancelář prezidenta republiky ještě v pátek žádnou takovou žádost neobdržela. „Žádná taková žádost nepřišla. Pokud takové žádosti budou předloženy, nejprve se musí vyjádřit ministerstvo obrany,“ napsal redakci iDNES.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Ministryně obrany Jana Černochová v sobotu na tiskové konfereci řekla, že pokud by chtěl někdo z Česka pomáhat jako dobrovolník na Ukrajině, tak v tom nikomu nikdo nebrání. Varovala však, že čeští vojáci nemohou z vlastní vůle odjet bojovat na Ukrajinu. „Pokud by se jednalo o příslušníka ozbrojených sil, tak ano, tam by musel prezident udělit výjimku,“ řekla.