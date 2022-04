Po okupantech zůstaly miny, varuje Zelenskyj. Očekává úder Rusů na východě, kam se stahují jednotky

„Někde jsou (Rusové) zatlačeni bojem. Jinde sami opouští své pozice,“ řekl ukrajinský prezident o situaci na severu země. Obyvatele, kteří se do oblasti vrací, vyzval k velké opatrnosti.

„(Rusové) položili miny na celém území, v domech, pod stroji a dokonce i pod těla těch, které zabili,“ varoval. Lidé by se oblastí měli vrátit, až pomine nebezpečí ostřelování.

Na východě země se podle Zelenského Rusko chystá na silnější vojenské údery, zejména v Donbase a Charkově. Moskva tento týden uvedla, že míní snížit svou vojenskou přítomnost v Kyjevské a Černihivské oblasti a zaměřit se na boje na východě země.

Evakuovat se v pátek pomocí humanitárních koridorů podařilo 6 200 lidí, z nichž tři tisíce byly z Mariupolu, řekl Zelenskyj. Ukrajinská armáda v pátek uvedla, že se jí podařilo dostat pod svou kontrolu město Buča u Kyjeva a tento týden informovala i osvobození města Irpiň.

Na základě snímků ze satelitu je podle stanice CNN zřejmé, že ruští vojáci odešli z významného letiště u města Hostomel. Na snímcích z předchozích dnů byla na letišti patrná ruská vojenská technika, která na nových fotografií již není vidět. Není ale jasné, kam se přesunula. Představitelé amerického ministerstva obrany se rovněž domnívají, že je pravděpodobné, že ruské jednotky letiště opustily.

USA dodají Ukrajině další zbraně

Spojené státy pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 300 milionů dolarů. Jde o laserem naváděné střely, bezpilotní prostředky, zařízení pro noční vidění, munici či opancéřovaná vozidla. Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho USA Ukrajině poskytly od začátku ruské invaze vojenskou pomoc v celkové hodnotě 1,6 miliardy dolarů (35 miliard korun).

Podle deníku The New York Times Washington pracuje se svými spojenci na předání Ukrajině tanků sovětské výroby. Požádal o to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by dále posílil ukrajinské ozbrojené síly. Podle zdroje deníku by dodávky techniky měly začít brzy, aby ukrajinská armáda mohla úspěšněji čelit očekávaným ruským útokům v Donbase.