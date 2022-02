Rusové se bouří proti válce. Pořádkové jednotky zadržely na dva tisíce odpůrců, proti invazi jsou i celebrity

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Mnoho Rusů šokovalo, když se ve čtvrtek ráno po probuzení dozvěděli, že ruský prezident Vladimir Putin nařídil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Tisíce z nich pak po celém Rusku vyšly do ulic, kde na ně už čekali policisté, připraveni protestní akce rozhánět hrubou silou.

V Petrohradě policisté v helmách lidi bili a sráželi k zemi. Na demonstracích mnoho lidí uvádělo, že se cítí zlomeně a deprimovaně, popsal list The New York Times.

„Vím, že proti téhle válce je většina obyvatel Ruska,“ uvedl na Instagramu rapper Oxxxymiron. „Čím více lidí bude mluvit o svém skutečném postoji, tím rychleji můžeme tu noční můru zastavit,“ pokračoval. Dodal také, že nemůže bavit své fanoušky, zatímco na Ukrajinu dopadají rakety a Kyjevané se musejí schovávat v metru.

„Strach a bolest. Ne válce,“ přidal se jeden z nejznámějších moderátorů Ivan Urgant. Proti ruské invazi vystoupila také například ředitelka státního kulturního Mejercholdova centra Jelena Kovalskaja. Na Facebooku oznámila, že na protest rezignuje ze své funkce. „Člověk nemůže pracovat pro vraha a nechat si od něj platit,“ napsala.

Elena Kovalskaya Друзья, в знак протеста против вторжения России в Украину ухожу с должности директора государственного театра - ЦИМа. Невозможно работать на убийцу и получать у него зарплату.

Дела доведу до конца - которые начаты, на общественных началах.

Twitter a Facebook zaplavily příspěvky s hashtagem #NoToWarWithUkraine (ne válce s Ukrajinou). Slova „ne válce“ znějí také na demonstracích. Internetovou petici ruského aktivisty Lva Ponomarjova proti válce na Ukrajině podepsalo už téměř půl milionu lidí.

V Rusku se účast na demonstracích, které nebyly předem povoleny, pojí se stále vyššími riziky. V loňském roce například policie tvrdě zasahovala proti demonstracím na podporu vězněného představitele opozice Alexeje Navalného.

„Svět je vzhůru nohama,“ uvedla podle deníku The New York Times čtyřiačtyřicetiletá Anastasija na jedné ze čtvrtečních protestních akcí. Ženu rozplakalo, když viděla, že náměstí není plné demonstrantů. „Měl by tu být každý. Je to jediná cesta, jak ukázat, že se děje něco strašného,“ zdůraznila.

„Dosáhneme jedině toho, že zchudneme, protože jsme až příliš závislí na mezinárodním obchodu,“ řekl osmadvacetiletý Ilja, jeden z účastníků demonstrace v Moskvě. Odkazoval tak na případnou izolaci Ruska na mezinárodní scéně.

„Znepokojuje nás množství svévolných zatčení demonstrantů v Rusku, kteří tam včera protestovali,“ řekla mluvčí Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Ravina Šamdasaniová. „Vyzýváme (ruské) úřady, aby zajistily okamžité propuštění všech lidí svévolně zadržených kvůli uplatňování svých práv,“ dodala.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová ve čtvrtek v prohlášení uvedla, že ruská invaze na Ukrajinu „jasně porušuje mezinárodní právo a vystavuje nebezpečí nespočet civilistů“. „Musí být okamžitě zastavena,“ dodala komisařka.

Podle úřadu, který potvrdil počty udávané webem OVD-Info není jasné, zda ruská policie některé ze zadržených už propustila.