Chtěli se vyhnout boji. Ukrajina už na hranici zadržela 49 tisíc mužů

Autor: Lidovky.cz , ČTK

18:46 , aktualizováno 18:46

Ukrajinské úřady od zahájení ruské invaze v únoru 2022 zadržely na hranicích asi 49 tisíc Ukrajinců, kteří se snažili vyhnout odvodům do armády útěkem do ciziny. Ve středu to řekl mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andrij Demčenko.