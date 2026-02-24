Ofenziva Rusů se letos zaměří na dva cíle, potřebují další dva roky, míní analytici

Autor: ,
  13:16aktualizováno  13:16
Nápor ruských vojsk se v pátém roce války proti Ukrajině nejspíše soustředí na sever Doněcké oblasti na východě země, kde se nalézá pás opevněných ukrajinských měst, a na Záporožskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, odhadla ukrajinská redakce BBC ve své analýze, zveřejněné na čtvrté výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
Příslušník ukrajinské dělostřelecké jednotky v Doněcké oblasti (23. ledna 2026)

Příslušník ukrajinské dělostřelecké jednotky v Doněcké oblasti (23. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Žena dává květiny k památníku padlých ukrajinských vojáků na Náměstí...
Ukrajinské síly v Záporožské oblasti (10. února 2026)
Pohled na rozstřílené město Kupjansk v Charkovské oblasti (30. prosince 2025)
Ukrajinský voják pálí z raketového systému BM-21 Grad na ruské pozice u Časiv...
40 fotografií

„Rozložení sil na frontě na začátku roku 2026 vypovídá, že ruští vojáci vkládají naděje na úspěch pouze do dvou konkrétních úseků, kde soustředili největší a nejvíce bojeschopné jednotky několika armád. Tyto dva úseky budou prioritou pro ruské jarní a letní tažení,“ uvádí BBC News.

První cíl leží na severu Doněcké oblasti na pomyslné linii mezi městy Pokrovsk a Lyman, mezi nimiž se nachází ukrajinský „pás pevností“: Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka a Kosťantynivka.

To je hlavní cíl Moskvy. Na dobytí této oblasti se Rusko chystá soustředit nejméně 200 000 až 250 000 vojáků. Souběžně se Kreml snaží získat tato území „diplomatickou cestou“. Stažení ukrajinských vojsk z Doněcké oblasti je hlavním požadavkem Ruska a překážkou pro další mírová jednání.

Vedoucí analytického projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě, Ruslan Mykula a Roman Pohorilyj, s přihlédnutím k dosavadnímu tempu postupu ruské armády odhadují, že Rusové budou potřebovat nejméně dva roky, aby tento cíl splnili.

„V rukou ukrajinských ozbrojených sil zatím zůstává 21,5 procenta (Doněcké) oblasti. Při tempu loňského postupu bude nepřítel potřebovat nejméně 742 dní či přibližně dva roky, aby úplně okupoval Doněckou oblast,“ řekl spoluzakladatel projektu Mykula.

Pohorilyj poznamenal, že ruská armáda beztak zaostává za svým harmonogramem: aglomeraci Pokrovk a Myrnohrad plánovala dobýt ještě loni, ale i teď ukrajinští vojáci hájí pozice na severních okrajích obou měst. Proto ukrajinský odpor může podstatně narušit ruské plány na další postup do hloubi oblasti.

„Předpovídáme minimálně dva roky bojů, během kterých (Rusové) přijdou o ohromné množství vojáků, techniky a dalších zdrojů. Proto rétorická otázka zní, zda se prostě můžeme vzdát tohoto území, když o ně Rusové tak bojují, ztrácejí tolik sil a my můžeme obrátit situaci proti nim?“ upozornil Pohorilyj.

Druhý cíl ruské ofenzivy představují města Orichiv a Záporoží, ke kterým se ruská vojska snaží probojovat od jihu a východu, zatímco ukrajinští vojáci se protiútoky snaží zbrzdit postup nepřítele. „Šedá zóna“, tedy země nikoho, se nyní nachází přibližně 15 až 25 kilometrů od jižního okraje Záporoží.

Analytici DeepState hovoří o známkách, které svědčí o tom, že se Rusko chystá k mohutné ofenzivě na tomto úseku fronty. „Stahují tam zálohy, vytvářejí uskupení. V budoucnu nás čeká velká bitva o Záporoží a Záporožskou oblast,“ řekl Pohorilyj.

Vojenský analytik Kosťantyn Mašovec míní, že se ruské velení už nyní potýká s vážnými obtížemi při uskutečňování svých strategických plánů. Konkrétně upozornil, že jednotky, které už měly zaujmout přední pozice k útoku, tak dosud neučinily, ale „uvázly“ v taktických zónách. Plánované útočné operace v Doněcké a Záporožské oblasti by podle experta mohly představovat „poslední pokus Kremlu ukončit války podle svých podmínek“.

BBC současně připomněla odhady západních představitelů, analytiků a médií, že Kreml dokáže přinejmenším další rok válčit a že Rusko „v nejlepším případě“ bude potřebovat přinejmenším 18 měsíců a půl milionu zabitých vojáků, aby dobylo zbývající pětinu Donbasu, zatímco podle „nejhoršího scénáře“ to Rusům potrvá ještě čtyři roky a ztratí skoro dva miliony vojáků, než dosáhnou svého. K zastavení ruské ofenzivy bude Kyjev přitom potřebovat zmobilizovat přinejmenším čtvrt milionu vojáků.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Zůna hájil snížení výdajů na obranu. Bezpečnost se neměří v procentech, řekl

Tisková konference armádního generála Karla Řehky a ministra obrany Jaromíra...

Ofenziva Rusů se letos zaměří na dva cíle, potřebují další dva roky, míní analytici

Příslušník ukrajinské dělostřelecké jednotky v Doněcké oblasti (23. ledna 2026)

Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Prezident Petr Pavel podpořil kandidáty na ústavní soudce Zdeňka Kühna a Lucii...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Glosa

Nabízejí miliony, uznání i luxus. Čína láká špičkové vědce, pokud přijmou její vidění světa

Čínský prezident Si Ťin-pching na plenárním zasedání Ústřední komise pro...

Praha očekává příjezd Leonarda DiCapria. V hlavním městě natáčí Scorseseho film

Leonardo DiCaprio v Los Angeles (8. září 2025)

Potápěče hledají i báňští záchranáři a podvodní drony, jdou do hloubky 50 metrů

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace....

Francie a Británie chtějí předat Ukrajině jadernou zbraň, tvrdí ruská rozvědka

Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...

Úhel pohledu

Mají ženy chodit do důchodu později než muži? A dluží něžné pohlaví svým protějškům tři miliony korun?

V Německu někteří uvažují o tom, že důchodci by platili speciální solidární daň...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Nesmyslná válka, píše Babiš k výročí ruské agrese. Fiala zdůraznil pomoc Ukrajině

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Ukrajinci si připomínají čtvrté výročí ruské invaze. Zatím nedosáhla cílů, uvedl Kreml

Lidé vzpomínají u památníku v Kyjevě na padlé ukrajinské obránce u příležitosti...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.