„Rozložení sil na frontě na začátku roku 2026 vypovídá, že ruští vojáci vkládají naděje na úspěch pouze do dvou konkrétních úseků, kde soustředili největší a nejvíce bojeschopné jednotky několika armád. Tyto dva úseky budou prioritou pro ruské jarní a letní tažení,“ uvádí BBC News.
První cíl leží na severu Doněcké oblasti na pomyslné linii mezi městy Pokrovsk a Lyman, mezi nimiž se nachází ukrajinský „pás pevností“: Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka a Kosťantynivka.
To je hlavní cíl Moskvy. Na dobytí této oblasti se Rusko chystá soustředit nejméně 200 000 až 250 000 vojáků. Souběžně se Kreml snaží získat tato území „diplomatickou cestou“. Stažení ukrajinských vojsk z Doněcké oblasti je hlavním požadavkem Ruska a překážkou pro další mírová jednání.
Vedoucí analytického projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě, Ruslan Mykula a Roman Pohorilyj, s přihlédnutím k dosavadnímu tempu postupu ruské armády odhadují, že Rusové budou potřebovat nejméně dva roky, aby tento cíl splnili.
„V rukou ukrajinských ozbrojených sil zatím zůstává 21,5 procenta (Doněcké) oblasti. Při tempu loňského postupu bude nepřítel potřebovat nejméně 742 dní či přibližně dva roky, aby úplně okupoval Doněckou oblast,“ řekl spoluzakladatel projektu Mykula.
Pohorilyj poznamenal, že ruská armáda beztak zaostává za svým harmonogramem: aglomeraci Pokrovk a Myrnohrad plánovala dobýt ještě loni, ale i teď ukrajinští vojáci hájí pozice na severních okrajích obou měst. Proto ukrajinský odpor může podstatně narušit ruské plány na další postup do hloubi oblasti.
„Předpovídáme minimálně dva roky bojů, během kterých (Rusové) přijdou o ohromné množství vojáků, techniky a dalších zdrojů. Proto rétorická otázka zní, zda se prostě můžeme vzdát tohoto území, když o ně Rusové tak bojují, ztrácejí tolik sil a my můžeme obrátit situaci proti nim?“ upozornil Pohorilyj.
Druhý cíl ruské ofenzivy představují města Orichiv a Záporoží, ke kterým se ruská vojska snaží probojovat od jihu a východu, zatímco ukrajinští vojáci se protiútoky snaží zbrzdit postup nepřítele. „Šedá zóna“, tedy země nikoho, se nyní nachází přibližně 15 až 25 kilometrů od jižního okraje Záporoží.
Analytici DeepState hovoří o známkách, které svědčí o tom, že se Rusko chystá k mohutné ofenzivě na tomto úseku fronty. „Stahují tam zálohy, vytvářejí uskupení. V budoucnu nás čeká velká bitva o Záporoží a Záporožskou oblast,“ řekl Pohorilyj.
Vojenský analytik Kosťantyn Mašovec míní, že se ruské velení už nyní potýká s vážnými obtížemi při uskutečňování svých strategických plánů. Konkrétně upozornil, že jednotky, které už měly zaujmout přední pozice k útoku, tak dosud neučinily, ale „uvázly“ v taktických zónách. Plánované útočné operace v Doněcké a Záporožské oblasti by podle experta mohly představovat „poslední pokus Kremlu ukončit války podle svých podmínek“.
BBC současně připomněla odhady západních představitelů, analytiků a médií, že Kreml dokáže přinejmenším další rok válčit a že Rusko „v nejlepším případě“ bude potřebovat přinejmenším 18 měsíců a půl milionu zabitých vojáků, aby dobylo zbývající pětinu Donbasu, zatímco podle „nejhoršího scénáře“ to Rusům potrvá ještě čtyři roky a ztratí skoro dva miliony vojáků, než dosáhnou svého. K zastavení ruské ofenzivy bude Kyjev přitom potřebovat zmobilizovat přinejmenším čtvrt milionu vojáků.