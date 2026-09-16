Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdil Putinovi. Ukrajinci generála zabili

Autor: ,
  16:01aktualizováno  16:01
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruský ministr obrany Andrej Bělousov předává generálu Antonu Grunisovi medaili...

Ruský ministr obrany Andrej Bělousov předává generálu Antonu Grunisovi medaili Zlatá hvězda a titul Hrdina Ruska. (28. srpna 2026) | foto: Reuters

Ruský generál Anton Grunis
Velitel Ukrajinských bezpilotních sil Robert „Maďar“ Brovdi (9. června 2026)
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích...
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích...
11 fotografií
Ukrajinská armáda tvrdí, že zabila ruského generála Antona Grunise, který začátkem července prezidentovi Vladimiru Putinovi ohlásil, že ruské invazní síly dobyly Kosťantynivku v Doněcké oblasti. Oznámil to velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdi, přezdívaný Maďar.

Informaci podle ruskojazyčných médií potvrdil Apti Alaudinov, zástupce šéfa hlavního vojensko-politického ředitelství ruských ozbrojených sil, který také velí čečenským zvláštním silám.

Maďar v příspěvku na telegramu připomněl, že Putin v červenci o Grunisovi mluvil jako „o člověku s litevským příjmením narozeném v Kazani, který skvěle bojuje“.

„Já jako člověk s maďarskou přezdívkou narozený na Ukrajině hlásím: generál Grunis byl zlikvidován 12. září ve svém nočním úkrytu na území dočasně okupované Doněcké oblasti,“ napsal Brovdi.

Portál Meduza píše, že Alaudinov k úmrtí Grunise uvedl, že generál zemřel jako hrdina a že „svoji posvátnou službu plnil až do konce“. Další podrobnosti nezveřejnil.

Podle Brovdiho je Grunis sedmým vysoce postaveným ruským důstojníkem, který zemřel při útoku ukrajinských dronových vojsk.

Koncem srpna ruské ministerstvo obrany oznámilo, že šéf resortu Andrej Belousov Grunise vyznamenal „za odvahu a hrdinství, které prokázal při výkonu vojenské služby“.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.