Zelenského tajný plán vítězství. Prvním bodem je pozvání do NATO

„Prvním (a velmi důležitým) bodem je pozvánka do NATO. Právě teď. Je to určení toho, jak partneři vidí místo Ukrajiny v bezpečnostní struktuře,“ řekl ukrajinský prezident podle portálu Ukrainska Pravda.

Zelenskyj řekl, že body jsou načasované. První čtyři body se zaměřují na ukončení války. Pátý bod se týká období po válce, aby byla zaručena bezpečnost, podotkl ukrajinský portál RBC-Ukraine.

Druhý bod plánu předpokládá permanentní posílení ukrajinské obrany a přemístění války směrem k Rusku, tedy na ruské teritorium. Ukrajina v srpnu podnikla smělý výpad do Kurské oblasti s cílem navázat ruské síly. Bod má tajnou přílohu.

Ve třetím bodě Kyjev navrhuje rozmístit na svém území komplexní nejaderný odstrašující balíček, který by měl odradit Rusko od další agrese. I tento bod má tajný dodatek, do něhož mají přístup vedoucí představitelé Spojených států, Spojeného království a Itálie.

Čtvrtý bod se týká ekonomického a strategického potenciálu Ukrajiny. Též obsahuje tajnou přílohu známou vůdcům USA a EU.

V pátém bodě Zelenskyj uvádí, že ukrajinská zkušenost s ruskou invazí by měla být využita Severoatlantickou aliancí pro obranu Evropy. Kyjev navrhuje, aby po válce ukrajinští vojáci nahradili americkou armádu, která zajišťuje bezpečí Evropy.

Podle Zelenského implementace mírového plánu závisí na ukrajinských partnerech, ne Rusku. To podle něj neusiluje o upřímný mír. Ruského prezidenta Vladimira Putina osočil, že zešílel, ke všem ostatním je hluchý a chce válku. Podle Zelenského musí Ukrajina a její partneři pracovat na tom, aby přinutily Rusko k míru.

Prezident zároveň prohlásil, že pokud by se takzvaný plán vítězství podařilo realizovat, bylo by možné válku ukončit nejpozději v příštím roce. Závisí to na urgentní akci a jednotě mezi ukrajinskými partnery; cílem je posílit pozici Ukrajiny natolik, aby bylo možné válku ukončit, řekl podle Reuters.

Reakce Kremlu

Kreml uvedl, že je příliš brzy komentovat Zelenského plán vítězství. Kyjev by podle něj měl vystřízlivět a uvědomit si nesmyslnost své politiky i příčiny konfliktu.

Zelenskyj v srpnu uvedl, že Ukrajina vypracovala plán na ukončení války s Ruskem. Doposud nebyly zveřejněny jeho podrobnosti.

Ukrajinský prezident jej následně představil svému americkému protějšku Joe Bidenovi. Ukázal jej i americkým prezidentským kandidátům Kamale Harrisové a Donaldu Trumpovi, stejně jako prezidentovi Francie, německému kancléři a premiérům Británie a Itálie.