Ukrajinský průlom povede jižně na Krym, Bachmut je vedlejší, míní generál

„Boje kolem Bachmutu byly velmi nákladné, ale také nezbytné. Ukrajinský generální štáb viděl, že ruská vojska ve městě může zastavit a přimět použít spoustu zdrojů, aniž by Ukrajina musela do Bachmutu přemisťovat své obrněné jednotky,“ hodnotí už půl roku probíhající boje v tomto východoukrajinském městě americký generál.

Obrněné jednotky podle něj obránci budou potřebovat, až zahájí vlastní protiofenzivu. O té očekává, že proběhne na velmi úzkém úseku fronty na pozemním koridoru mezi Krymem a Ruskem.

„Krym je rozhodující území. Můžete zabít každého ruského vojáka v okruhu dvou set kilometrů kolem Bachmutu, ale strategickou situaci to nezmění. Pokud dojde k osvobození Krymu, změní se všechno. Protiofenziva se tedy zaměří na osvobození Krymu. A zbytek Donbasu, myslím, přijde na řadu později,“ říká v rozhovoru.

Na otázku, s čím bude muset Ukrajina před zahájením protiútoku počítat, Hodges odpovídá, že Ukrajinci velmi dobře chápou, co tak rozsáhlá operace obnáší a nepochybuje, že by si pro její provedení vyberou vhodné podmínky.

„Rusové nejsou hloupí. Vědí, že k tomu někde dojde, takže se budou snažit být nějakým způsobem aktivní. Samozřejmě vynakládají velké úsilí na budování zákopů a bariér, ale myslím si, že Ukrajinci si vyberou správný čas a místo s příznivým počasím a stavem silnic, aby přivezli další dalekonosné zbraně. To jim umožní učinit Krym zranitelným. Cílením na velitelská stanoviště a muniční sklady lze zasáhnout velký počet vojáků,“ uvádí.

Podle Hodgese poslední dobou média hojně spekulují o tom, že Západ je z už déle než rok trvající podpory Ukrajiny vyčerpaný. S tvrzením však nesouhlasí. Většina států si prý uvědomuje, že pomoc Ukrajincům je nezbytná.

„Myslím, že většina států, včetně USA, Německa, Velké Británie a Francie, si uvědomuje, jak je to důležité. A my to tak máme, chceme, aby Ukrajina uspěla a zvítězila. Jsem toho názoru, že sami Rusové procházejí bodem zlomu. Jejich logistický systém – neustále se setkáváme se zprávami s důkazy o problémech se zásobováním ruské armády a s tím zoufalým svárem mezi různými vůdci na ruské straně,“ říká a dodává, že prolomení desítky kilometrů ruské obrany by mohlo mít psychologický efekt na ruská vojska i na Kreml.

„Možnost významného výsledku je velmi reálná. Sankce fungují. Ruské obyvatelstvo nechce, nepodporuje tyto nepřátelské akce. Nemohou to ovšem říci otevřeně. Ale nikdo se nehrne do ruské armády, aby šel do války. Rozhodně se toho nechtějí účastnit,“ vysvětluje.

K prolomení ruské obrany by podle Hodgese mohla významně přispět dodávka pozemních pum malého průměru GLSDB. Tyto „křižující střely“ mají dosah 150 kilometrů.

„Znamená to, že v tomto dosahu se nyní ocitne více ruských velitelských stanovišť, dělostřeleckých skladů a dopravních sítí. A tak lze díky přesnosti skutečně oslabit ruskou převahu v počtu pěchoty a dělostřelectva tím, že zasáhnou velitelství, muniční sklady a ztíží jim pohyb,“ uvádí a doplňuje, že dle jeho názoru půjde o operaci, jejíž provedení Ukrajince čeká v několika následujících měsících.