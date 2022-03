Existuje větší hrozba než Rusko, máme jiné priority, říká autor obranné doktríny USA. Volá po evropské armádě

Elbridge A. Colby

Lidovky.cz: Proč podle vás Putin zaútočil na Ukrajinu právě teď?

Mohu jen spekulovat, ale je velmi příznačné, že Putin jednak učinil rozhodnutí zaútočit na Ukrajinu ihned po nástupu Joea Bidena do Bílého domu, jednak dal zelenou k invazi i rok poté. Za mě Bidenova administrativa zkombinovala slabost s nedostatkem politické pružnosti. To, co jsme chtěli ve vztahu k Rusku, je přesný opak – to, čemu se říká Nixonův styl: nepředvídatelnost kombinovaná se schopností dělat kompromisy u klíčových strategických otázek.