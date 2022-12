OBRAZEM: Jak žít na Ukrajině normální život, aby vás nezabil dron nebo raketa

Kyjev žije. A taky Žitomir a Rivno. Lidé se snaží vést normální život, i přes všechny výpadky elektřiny a opakující se poplachy kvůli ruským útokům, líčí ve své sérii aktuálních snímků z Ukrajiny fotoreportér MF DNES Petr Topič. Ulice jsou zaplněné korzujícími, restaurace servírují skvělé jídlo při svíčkách, výlohy obchodů plné zboží. Alespoň to tak bylo o víkendu. Jestli to platí i dnes, těžko říct. Změnit to mohla raketa či íránský dron.