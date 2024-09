O misi neví ani manželka. Ukrajinští agenti musí umět předstírat víru v Putina

„Mým úkolem je připravovat členy hnutí odporu na průzkum, sabotáže, podvratnou činnost a partyzánské aktivity na Ruskem okupovaných územích,“ popsal portálu Hromadske ukrajinský voják s přezdívkou Saša, jenž působí v Silách speciálních operací.

Jedním z hlavních úkolů takzvaných důvěrníků je podle něho zvýšit míru nespokojenosti s okupační správou.

„Pro naše operativce je nejdůležitější ostražitost a utajení, protože to je nutné pro jejich bezpečnost. Na okupovaném území se mohou spolehnout jen sami na sebe – proto je musíme naučit, jak se vyhnout nebezpečí,“ popsal Saša.

V ukrajinské armádě slouží už více než dvacet let. Nejdříve byl velitelem čety, poté roty. V roce 2016, kdy ukrajinská armáda vytvořila Síly speciálních operací na bázi armád NATO, byl jedním z prvních vojáků, kteří prošli výcvikem v rámci amerického programu.

Saša a jeho kolegové hledají nové spolupracovníky prostřednictvím různých kanálů. Kandidáti musejí projít přísnou prověrkou. „Ukrajinská armáda identifikuje lidi, kteří jsou vlastenci a jsou ochotní plnit úkoly hnutí odporu. Poté zúží skupinu na nejschopnější zájemce,“ uvedl.

Speciální síly podle Saši nenabírají nezletilé a dávají přednost obyvatelům okupovaných území nebo oblastí, jež mohou brzy padnout do rukou nepřítele. „Přijatí kandidáti projdou dálkovým i osobním školením, přičemž to druhé probíhá v podmínkách, které jsou pro důvěrníka co nejbezpečnější,“ konstatoval.

Splynout s okolím, nepřitahovat pozornost

Příprava lidí na účast v hnutí odporu je specifická. „Připravujeme konkrétního člověka k plnění konkrétního úkolu. Pokud je úkolem člověka vytvářet proukrajinské graffiti, nebudeme ho učit podvratné činnosti. Pokud se později ukáže, že je připraven plnit složitější úkoly, zorganizujeme pro něj další školení,“ popsal Saša.

Nikdo, včetně rodiny agenta, nesmí vědět o jeho činnosti, pokud pro speciální síly nepracuje více příbuzných. „Své lidi učíme vyhodnocovat rizika, splynout s davem a nepřitahovat pozornost,“ uvedl Saša.

Za jeden z nejtěžších úkolů považuje, když se operativec musí kvůli misi přidat k okupačním úřadům. V takovém případě ho čeká dvojí život, v rámci něhož je zapotřebí se navenek prezentovat jako zastánce Ruska a jeho prezidenta Vladimira Putina.

„V takových případech člověka připravujeme na to, co ho čeká. Včetně toho, že o jeho skutečné práci bude vědět jen malý okruh lidí ve speciálních silách. Bude to pro něho velmi těžké, ale máme všechnu potřebnou dokumentaci a přijde čas, kdy operativec bude moci odhalit, že stál na straně své vlasti,“ míní Saša.

Speciální síly jsou podle něho připravené i na to, že jeho agenti „ztratí nervy“ nebo se ocitnou v bezprostředním ohrožení.

„Agentura vypracovává evakuační plán okamžitě pro každého svého nového spolupracovníka. Ukrajinská armáda je připravena ho evakuovat i s jeho rodinou,“ konstatoval Saša.

Připustil ale, že ne vždy je něco takového možné. Ruská tajná služba FSB někdy zadrží ukrajinského agenta, aniž by věděla, o koho jde, a zase ho pustí. Jindy ale přesně ví, o koho jde.

„Někteří naši lidé už zemřeli rukou FSB. Ale to je válka. Nehrajeme tu dětské hry na špiony,“ podotkl Saša.