Klíčová pomoc. Nebe nad Kyjevem střeží tajná letka pilotů z USA a Nizozemska

  10:00
Nebe nad Kyjevem pomáhají střežit i veteráni amerického a nizozemského letectva. Spolu s ukrajinskými letci působí v letce vyzbrojené stíhačkami F-16, která zasahuje hlavně proti ruským střelám s plochou dráhou letu a ruským dronům, napsal francouzský portál Intelligence Online.
Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. (4. srpna 2024) | foto: Reuters

Jeho zprávu o mezinárodní jednotce, vytvořené v nejpřísnějším utajení ukrajinským letectvem, převzala i ukrajinská média. Letka podle portálu v současnosti sehrává klíčovou roli při obraně Kyjevské oblasti, na niž míří opakované ruské údery vedené za pomoci dronů a střel.

Na rozdíl od ukrajinských pilotů, kteří jsou součástí ukrajinských ozbrojených sil, západní veteráni působí na Ukrajině na základě dočasných kontraktů, jež počítají s rotací letců po půl roce, ale mohou být v případě potřeby prodlouženy. Tito piloti nemají na Ukrajině žádnou oficiální důstojnickou hodnost, píše portál.

Letka prakticky denně zasahuje proti střelám s plochou dráhou letu Kalibr a Ch-101 a také proti dronům napadajícím energetickou infrastrukturu.

F-16 hlídkují ve vzduchu, často v noci, aby se maximálně využilo pokrytí jejich radarem a schopnost rychle reagovat na zjištěný cíl na obloze přesycené signály a rušením.

Právě ve využití vysoce vyspělých technologií je příspěvek západních veteránů považován za rozhodující. Stíhačky jsou vybaveny průzkumnými a zaměřovacími kontejnery Sniper, které za pomoci elektrooptických a infračervených senzorů umí na velkou vzdálenost rozpoznat cíle a sledovat je i ve zhoršených meteorologických podmínkách.

Podle zdrojů blízkých generálnímu štábu ukrajinské posádky tyto technologie zvládly jen částečně, protože jim chybějí roky dlouhodobého výcviku s takovými západními systémy, tvrdí portál.

Na ukrajinské straně podle něj bojují američtí piloti se zkušenostmi z nasazení v Afghánistánu a jeden z nich byl ještě nedávno nasazen na Blízkém východě, zatímco nizozemští letci jsou absolventy nejlepších evropských leteckých škol.

Ukrajinské letectvo ještě v roce 2023 připouštělo možnou službu cizinců s potřebnou specializací jako pilotů či techniků, ale oficiálně o zahraničních pilotech tehdy nic neoznámilo, poznamenaly agentura Unian a web RBK-Ukrajina.

