Jeho zprávu o mezinárodní jednotce, vytvořené v nejpřísnějším utajení ukrajinským letectvem, převzala i ukrajinská média. Letka podle portálu v současnosti sehrává klíčovou roli při obraně Kyjevské oblasti, na niž míří opakované ruské údery vedené za pomoci dronů a střel.
Na rozdíl od ukrajinských pilotů, kteří jsou součástí ukrajinských ozbrojených sil, západní veteráni působí na Ukrajině na základě dočasných kontraktů, jež počítají s rotací letců po půl roce, ale mohou být v případě potřeby prodlouženy. Tito piloti nemají na Ukrajině žádnou oficiální důstojnickou hodnost, píše portál.
Letka prakticky denně zasahuje proti střelám s plochou dráhou letu Kalibr a Ch-101 a také proti dronům napadajícím energetickou infrastrukturu.
F-16 hlídkují ve vzduchu, často v noci, aby se maximálně využilo pokrytí jejich radarem a schopnost rychle reagovat na zjištěný cíl na obloze přesycené signály a rušením.
Právě ve využití vysoce vyspělých technologií je příspěvek západních veteránů považován za rozhodující. Stíhačky jsou vybaveny průzkumnými a zaměřovacími kontejnery Sniper, které za pomoci elektrooptických a infračervených senzorů umí na velkou vzdálenost rozpoznat cíle a sledovat je i ve zhoršených meteorologických podmínkách.
Podle zdrojů blízkých generálnímu štábu ukrajinské posádky tyto technologie zvládly jen částečně, protože jim chybějí roky dlouhodobého výcviku s takovými západními systémy, tvrdí portál.
Válka na Ukrajině
Na ukrajinské straně podle něj bojují američtí piloti se zkušenostmi z nasazení v Afghánistánu a jeden z nich byl ještě nedávno nasazen na Blízkém východě, zatímco nizozemští letci jsou absolventy nejlepších evropských leteckých škol.
Ukrajinské letectvo ještě v roce 2023 připouštělo možnou službu cizinců s potřebnou specializací jako pilotů či techniků, ale oficiálně o zahraničních pilotech tehdy nic neoznámilo, poznamenaly agentura Unian a web RBK-Ukrajina.