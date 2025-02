Pomůžeme vám výměnou za vzácné nerosty, žádá po Ukrajině Trump

„Chceme s Ukrajinou uzavřít dohodu, kde si zajistí to, co jim dáváme, výměnou za vzácné nerosty a další věci,“ uvedl Trump během pondělní tiskové konference v Bílém domě. Východoevropská země je k tomu podle prezidenta připravena. Bližší podrobnosti možné dohody nezmínil.

Spojené státy nakrátko pozastavily dodávky zbraní Ukrajině, než je o víkendu zase obnovily. Bílý dům chtěl původně zastavit veškerou vojenskou pomoc zemi, která se už tři roky brání Rusku, v Trumpově administrativě jsou ale odlišné názory na to, do jaké míry má Washington Kyjev nadále podporovat.

Trump v předvolební kampani sliboval, že válku na Ukrajině ukončí do 24 hodin od nástupu do úřadu, což se ale nestalo.

Ukrajina patří mezi deset největších světových dodavatelů nerostných surovin, neboť se na jejím území nachází přibližně pět procent všech světových zdrojů. Země má podle Světového ekonomického fóra (WEF) přibližně 20 tisíc ložisek nerostných surovin 116 typů.

Ukrajina je klíčovým potenciálním dodavatelem vzácných kovů včetně titanu, lithia, berylia, manganu, galia, uranu, zirkonia, grafitu, apatitu, fluoritu a niklu.

Ukrajina má největší zásoby titanu v Evropě (7 procent světových zásob) a před vypuknutím ruské invaze byla klíčovým dodavatelem titanu pro vojenský sektor. Je jednou z mála zemí, které těží titanové rudy, jež jsou důležité pro letecký, lékařský, automobilový a lodní průmysl.

Podle WEF má také jedny z největších potvrzených zásob lithia v Evropě (odhaduje se 500 tisíc tun), které je nezbytné pro baterie, keramiku a sklo. Ukrajina je pátým největším světovým producentem galia, nezbytného pro polovodiče a LED diody, a před válkou byla hlavním producentem neonu.

Ukrajina rovněž disponuje potvrzenými ložisky berylia, které je stěžejní pro jadernou energetiku, letecký, vojenský a elektronický průmysl, a také uranu, který je nezbytný pro jaderné a vojenské odvětví.

Na něčem jsme se už dohodli, mírní Trump rétoriku ohledně Panamského průplavu

Trump se v pondělí věnoval také otázce Panamy, které v posledních týdnech opakovaně hrozil převzetím Panamského průplavu a nevyloučil v této souvislosti použití vojenské síly. Trump to zdůvodňuje to rostoucím vlivem Číny v této dopravní cestě, kterou USA před více než 100 lety postavily a měly ve správě do konce roku 1999, kdy ji převzala Panama.

„V pátek si budu volat s panamskými představiteli. Nejsem spokojený se situací v Panamě, ale na některých věcech jsme se s nimi už dohodli,“ prohlásil Trump s odkazem na nedělní schůzku panamského prezidenta José Raúl Mulino s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem.

Mulino v pondělí uvedl, že Panama neobnoví memorandum s Čínou v rámci čínské iniciativy Hedvábná stezka, v němž se v roce 2017 Peking a Panama dohodly na spolupráci v obchodě či projektech v infrastruktuře. Memorandum se obnovuje každé tři roky. Naposledy tak Panama učinila v roce 2023.

„Není pochyb o tom, že průplav bude dál spravován naší zemí. Nemám pocit, že v tuto chvíli existuje jakákoliv hrozba pro tuto dohodu a její platnost, nebo dokonce hrozba využití vojenské síly k získání kanálu USA,“ uvedl Mulino.

Rubio v pondělí oznámení přivítal a vypršení dohody označil „za velký krok vpřed ve ve vztazích mezi USA a Panamou, k svobodnému průplavu“.

Panamská vláda v pondělí rovněž slíbila pokračovat v jednání o dalších deportacích migrantů z USA, kteří tam jsou nelegálně.

Ministr Rubio v pondělí přihlížel odletu deportačního spoje z Panamy do Kolumbie. Na palubě bylo 43 migrantů zachycených panamskými úřady v džungli Darién, která je na hranici s Kolumbií. Deportace těchto migrantů spolufinancují Spojené státy. „Masová migrace je jednou z největších tragédií moderní doby,“ řekl Rubio, jehož rodiče emigrovali z Kuby v roce 1956 do Spojených států.

Rubio v neděli panamského prezidenta vyzval, aby snížil vliv Pekingu v průplavu. „USA nemohou dovolit a nedovolí čínské komunistické straně, aby pokračovala v získávání vlivu kolem Panamského průplavu,“ uvedl.

Panamská vláda opakovaně popřela, že by se na provozu průplavu podíleli Číňané. Nad dvěma přístavy u Panamského průplavu má kontrolu společnost Panama Ports, která je dceřinou firmou společnosti CK Hutchison Holdings Ltd. hongkongského miliardáře Li Ka-shinga a v níž také panamské úřady minulý měsíc zahájily audit s cílem zjistit, zda se veřejné zdroje využívají efektivně a transparentně.

Hongkong je sice čínský, ale má vlastní měnu i právní systém. Agentura Bloomberg minulý měsíc napsala, že americko-panamská roztržka je dalším důkazem toho, že firmy z Hongkongu jsou čím dál častěji vystavovány geopolitickým rizikům, jak činitelé ve Washingtonu napříč politickým spektrem stále méně rozlišují mezi Hongkongem a pevninskou Čínou.

Panamská vládní agentura Správa panamského průplavu (ACP) v neděli Rubiovi sdělila, že bude spolupracovat s americkým námořnictvem na „optimalizaci priority tranzitu jeho lodí“ přes tuto mezioceánskou cestu.

Panamský průplav, který byl otevřen v roce 1914 a je důležitou dopravní tepnou mezi Atlantským a Tichým oceánem, vybudovaly Spojené státy. V roce 1977 souhlasily s jeho předáním Panamě od 31. prosince 1999. USA ale mají dál právo vojenské ochrany průplavu a přednost pro válečné lodě. Podle Trumpa čínský vliv v Panamském průplavu ohrožuje neutralitu této vodní cesty, která je jednou z podmínek americko-panamské smlouvy z roku 1977.