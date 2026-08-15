Rusové útočili v Dněpropetrovské oblasti. Zemřel kojenec, jedenáct lidí je zraněných

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  9:50aktualizováno  9:50
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V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti při ruském útoku v noci na sobotu zemřel kojenec a jedenáct lidí utrpělo zranění, oznámil náčelník vojenské správy Oleksandr Hanža. Úřady v Chersonu hlásí bezmála třicet zraněných.

„Tříměsíční chlapec zahynul v Marhanci při nočním ruském útoku. Nepřítel zasáhl bezpilotními letouny obytný dům,“ napsal Hanža na Telegramu. Z jedenácti zraněných bylo podle něj sedm v těžkém stavu převezeno do nemocnice, mezi zraněnými jsou také dvě děti ve věku pět a dvanáct let.

V Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny ruské útoky za poslední den zranily osmadvacet lidí, uvedl šéf regionální vojenské správy Oleksandr Prokudin.

V Pavlohradě v Dněpropetrovské oblasti Rusko v pátek zasáhlo středisko logistické společnosti, dodal Hanža. V Záporoží utrpělo zásah obchodní centrum a průmyslový podnik, napsal šéf regionální šéf Ivan Fedorov.

Ukrajinské letectvo uvedlo, že v noci na sobotu zaútočilo Rusko 152 drony, z nichž 127 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zásahy byly zaznamenány na šestnácti místech. Letectvo v uplynulých dnech přestalo ve svých ranních hlášeních zveřejňovat statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami.

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Ruské ministerstvo obrany v sobotu sdělilo, že provedlo útoky na přístavní infrastrukturu a plavidla v přístavech Oděsa, Pivdenne a Izmajil.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN však uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na ukrajinském území pod ruským útokem.

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